Пинзеник хоче порулювати ще й податковою
14:18, 16 січня 2008Суспільство
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Міністр: ми вивчаємо такий варіант
Міністерство фінансів України вивчає варіант підпорядкування йому податкової міліції.
Про це кореспонденту УНІАН повідомив міністр фінансів Віктор ПИНЗЕНИК.
«Ми вивчаємо такий варіант», - сказав В.ПИНЗЕНИК.
Як відомо, в Програмі діяльності Кабінету міністрів йдеться, що уряд у перспективі має намір ліквідувати податкову міліцію. Цей пункт міститься в розділі про стратегію реформування податкової системи України на середньострокову перспективу.
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