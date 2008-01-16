Пинзеник хоче порулювати ще й податковою

Міністерство фінансів України вивчає варіант підпорядкування йому податкової міліції.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив міністр фінансів Віктор ПИНЗЕНИК.

«Ми вивчаємо такий варіант», - сказав В.ПИНЗЕНИК.

Як відомо, в Програмі діяльності Кабінету міністрів йдеться, що уряд у перспективі має намір ліквідувати податкову міліцію. Цей пункт міститься в розділі про стратегію реформування податкової системи України на середньострокову перспективу.