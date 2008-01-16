Житомирські даішники склали протоколи на високопосадовців

На Тернопільщині учора за день співробітники Державтоінспекції затримали 67 водіїв, які перебували у нетверезому стані, серед них — високопосадовці обласного рівня.

Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник обласного управління міліції Віталій МАКСИМОВ, затримали порушників житомирські держінспектори, які перебувають на Тернопільщині в рамках спецоперації з оперативно-профілактичного відпрацювання автошляхів, що триває в Україні з 10 січня по 10 лютого.

“Затримали керівників обласного рівня. Протоколи по них передано до суду”, - повідомив В.МАКСИМОВ. Він не уточнив, про кого саме з чиновників йдеться, однак додав, що затримані високопосадовці до нього за допомогою не зверталися.

“Це правильна ініціатива ЛУЦЕНКА (міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА – УНІАН), що направили з інших областей, але ж постійно так неможливо робити. Треба міняти психологію людей. А як змінити? Мають бути серйозніші покарання, а не штраф у 250 грн. У деяких державах за керування у нетверезому стані вилучають авто на користь держави”, - зауважив він. В.МАКСИМОВ також повідомив, що зараз пропонують штраф за такі дії збільшити до 2,5 тис., однак, на його думку, штраф мав би бути ще вищим і навіть передбачати конфіскацію авто. “Тоді б навіть власники джипів задумались. І штраф за проїзд на червоне світло повинен бути не 17 грн, а 1,5-2 тис грн.”, - каже В.МАКСИМОВ. Він зазначив, що підвищення розміру штрафів не лише дисциплінувало водіїв, а й збільшило доходи до бюджету.