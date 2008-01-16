Прокуратура вимагає від Київради переглянути рішення щодо Жукова острова

Прокуратура Києва вимагає від Київради переглянути рішення щодо затвердження меж заказника “Жуків острів”.

Про це УНІАН повідомили в секретарiаті Постiйної комiсiї Київради з питань екологiчної полiтики.

Протест прокуратури від 16 грудня 2007 р. розглядався вчора на засіданні зазначеної комісії та був підтриманий її членами.

В документі прокуратура Києва зазначає, що рішення Київради від 22 серпня 2007 р. “Про питання створення ландшафтного заказника місцевого значення “Жуків острів”, якими затверджено, що площа заказника становить 196 га, є незаконним і підлягає скасуванню.

Підставами для цього є те, що у 1999 р. Київрада прийняла рішення, яким Жуків острів було оголошено ландшафтним заказником місцевого значення і даний об’єкт природно-заповідного фонду створювався без вилучення земельних ділянок з зони, яку він займає: землі лісопаркового господарства “Конча-Заспа” та колективного с/г підприємства “Хотівське”. В зв’язку з чим видано відповідне охоронне зобов’язання в Державному управлінні екології та природних ресурсів в Києві. Згідно з цим документом, територія заказника становить 630 га, а за обґрунтуванням науковців територія заказника становить 1 тис. 794,6 га.

Крім цього, зазначається в протесті прокурора, у 2005 р. Київрадою прийнято Програму розвитку зеленої зони Києва до 2010 р. , згідно з якою площа заказника “Жуків острів” сягає 1 тис. 444,6 га при загальній площі острова 1 тис. 794,6 га.

В своєму документі прокуратура також наголошує, що Управління охорони навколишнього природного середовища КМДА відхилило від погодження детальний план території Жуків острів, на підставі якого приймалось рішення Київради про його межі в 2007 р. Не взято до уваги при прийнятті цього рішення і незгоду щодо зменшення меж заказника постійної комісії Київради з питань екологічної політики. Також цим рішенням Київрада порушила вимоги містобудівного законодавства, - наголошує прокуратура столиці.

На підставі викладеного прокуратура Києва вимагає скасувати рішення Київради від 22 серпня 2007 р. та вжити заходів, спрямованих на встановлення меж ландшафтного заказника місцевого значення “Жуків острів” відповідно до вимог діючого законодавства.