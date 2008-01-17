В Україні 8,8 мільярдів пасажирів

За 2007 рік пасажирським транспортом України перевезено 8,8 млрд. пасажирів, виконана пасажирська робота в обсягу 144,4 млрд. пас.км, що, відповідно, на 7,2% і на 3,7% більше порівняно з 2006 роком.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Зокрема, залізничним транспортом за 2007 р. відправлені 447,4 млн. пасажирів, що на 0,2% менше, ніж за попередній рік. При цьому відправлення пасажирів зросло на Придніпровській залізниці - на 1,3%, Південній - на 2,2% і Львівській - на 0,2%, на Донецькій залізниці відправлення пасажирів знизилося на 0,5%, Південно-Західній - на 1,9% і Одеській - на 2%.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 4,2 млрд. пасажирів, що на 4,7% більше, ніж за 2006 р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зросло на 9,2%.

Перевезення пасажирів морським транспортом порівняно з 2006 роком знизилося на 29,5%. Зокрема, підприємства Севастополя, які виконують 80,7% загальних обсягів морських перевезень пасажирів, зменшили перевезення пасажирів на 35,3%. Водночас, закордонні морські перевезення пасажирів зросли на 14,2%. Підприємства Криму, що виконують 91,0% всіх морських закордонних перевезень, збільшили перевезення пасажирів за минулий рік на 14,4%.

Перевезення пасажирів річковим транспортом зменшилися на 8,5%, в закордонному сполученні - зросли на 21,1%.

За даними Держкомстату, авіаційним транспортом минулого року перевезено 4,9 млн. пасажирів, що на 12,5% більше порівняно з 2006 роком.

Міським електротранспортом перевезено 4,2 млрд. пасажирів, що на 10,8% більше, ніж за 2006 р.