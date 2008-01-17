Бердянськ продав свої муніципальні облігації на 10 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ЗАТ «Альфа-Банк», який виступив організатором і андеррайтером цього випуску.

Облігації було розміщено з номінальною прибутковістю 11,5% й буде здійснюватися обіг на вторинному ринку після реєстрації звіту про розміщення в ДКЦПФР. Розміщення було завершено 28 грудня 2007 року.

Як повідомлялося, в травні 2007 року Міністерство фінансів схвалило здійснення внутрішніх запозичень для Бердянська на 10 млн. грн.

ЗАТ «Альфа-Банк» (м. Київ) зареєстровано в січні 2001 року.

Чистий прибуток ЗАТ «Альфа-Банк» за підсумками 9 міс. 2007 року становив 18,99 млн. грн., активи банку - 13 млрд. 307,12 млн. грн., зобов`язання - 11 млрд. 783,91 млн. грн.

Статутний капітал банку на 26 вересня 2007 року становив 1,37 млрд. грн.

За даними банку, на кінець червня 2007 року його основним акціонером була кіпрська компанія ABH Ukraine Limited (99,99%), яка входить до складу консорціуму "Альфа-Груп".