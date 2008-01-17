Євросоюз розпочинає переговори з Україною про створення зони вільної торгівлі

Європейський Союз розпочинає переговори з Україною щодо комплексної угоди про створення зони вільної торгівлі, повідомили УНІАН у представництві Європейської Комісії в Україні.

У представництві ЄК зазначили, що у 2006 році Єврокомісія запропонувала Україні укласти нову розширену угоду, яка включатиме проведення переговорів щодо створення зони вільної торгівлі для посилення інтеграції двох економік. Членство у Світовій організації торгівлі є обов’язковою умовою для початку таких переговорів.

Як нагадали у представництві, 16 січня ЄC і Україна вирішили останні питання, що залишалися відкритими у контексті обговорення вступу України до СОТ. Узгодження умов відкриває шлях до вступу України до СОТ і створення зони вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом.

На зустрічі у Лондоні 16 січня Комісар ЄС з питань торгівлі Пітер МЕНДЕЛЬСОН і віце-прем’єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ досягли згоди щодо остаточних умов вступу України до СОТ. Ця згода відкриває шлях до остаточного затвердження членами СОТ умов вступу України до цієї організації. Після ратифікації угод про вступ Україна стане 152-м членом СОТ.

Євросоюз завершив двосторонні переговори з Україною щодо вступу до СОТ у 2003 році. Після цього він продовжив працювати з Україною у рамках багатосторонньої робочої групи, що розглядає усі заявки на вступ до СОТ, з кількох питань, включаючи гарантії щодо погодженого зниження ставок вивізного мита на деякі види сировини.

Членство у СОТ забезпечить Україні гарантований доступ до ринків інших країн-членів СОТ, включаючи Євросоюз, а також сприятиме розширенню торговельних контактів і залученню нових інвестицій, додали в представництві.

Довідка УНІАН. Євросоюз є найбільшим торговим партнером України і найбільшим ринком збуту її продукції. У 2006 році 25% українського експорту на загальну суму 8,7 млрд. євро було реалізовано у ЄС, а 42% від обсягів її імпорту на суму 17,8 млрд. євро походили з Євросоюзу.