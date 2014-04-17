СБУ закликає мирних громадян не ставати щитом для диверсантів

Служба безпеки України закликає громадян не заважати проведенню антитерористичної операції в якості живого щита між диверсантами та силовиками, повідомляє Українська правда.

Відповідне прохання озвучила речник СБУ Марина Остапенко на брифінгу в Антитерористичному центрі в четвер.

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За її словами, українські силовики розуміють, що існує 4 категорії людей, які беруть участь у сепаратистських заходах:

"Це озброєні диверсанти, криміналітет, який працює за гроші, місцева влада, яка іноді підтримує диверсантів, а також (звичайні) люди, яких не дуже багато, але, на жаль, підтримують їх".

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На думку Остапенко, головне завдання для місцевої влади - пояснити населенню, що силовики не збираються стріляти в мирних громадян.

"Але люди самі повинні розуміти, що поки під будинками, захопленими диверсантами, будуть жінки та діти, ми не зможемо звільнити всі будівлі", - сказала вона.

Водночас, зазначила Остапенко, є вже позитивні результати операції, коли "силовикам вдалося відбити відкритий штурм у Маріуполі".