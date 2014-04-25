Дипломати оцінили внесок міжнародної спільноти в подолання Чорнобильскої катастрофи

За данними експертів, на сьогодні всі країни та організації донори виконують свої зобов’язання, на чорнобильські проекти вже зібрано 1,54 млрд. євро. Зокрема, до десятки найбільших донорів Чорнобильського Фонду «Укриття» та Рахунку ядерної безпеки входять ЄС, США, Франція, Німеччина, Великобританія, Японія, Італія та РФ.

Деякі факти з матеріалу “Чорнобиль - українська трагедія, що стала справою всього світу”:

- Станом на сьогодні на чорнобильські проекти зібрано 1,54 млрд.євро, що значно більше за первинні розрахунки вартості побудови «Укриття» та реалізації інших заходів.

- До десятки найбільших донорів Чорнобильського Фонду «Укриття» та Рахунку ядерної безпеки входять ЄС, США, Франція, Німеччина, Великобританія, Японія, Італія та РФ.

- Впродовж усіх років незалежності Україна витрачає на подолання наслідків аварії та соціальних захист постраждалих від 1,8% до 2,5% ВВП, включаючи безпосередній внесок до Фонду у розмірі 129,7 млн.євро.

- Окремо слід відзначити позитивну роль ЄБРР, який не лише високоефективно виконує функцію адміністрування, а й перерахував частину своїх прибутків до Фонду «Укриття». Загальний внесок банку – 325 млн.євро.

- Не зважаючи на негативні наслідки фінансово-економічної кризи 2008 р., яка відчувається і понині, слід відзначити виконання взятих на себе зобов’язань особливо тими європейськими країнами, що балансували на межі дефолту.

- Єдиною країною, що не виявила активності у виконанні власного зобов’язання наразі є Саудівська Аравія.

Довідка: Благодійний фонд “Майдан закордонних справ” пропонує українцям і світові професійний погляд на зовнішню політику України - адекватні, зрозумілі, ефективні, базовані на непорушності прав людини та раціональному інтересі громадян, бізнесу, суспільства та держави форми і напрямки міжнародної діяльності.

Створення благодійного фонду “Майдан закордонних справ” було зініційовано українськими дипломатами у січні 2014 року. Головою правління Фонду є Богдан Яременко, Надзвичайний та Повноважний Посланник 1-го класу, генеральний консул України в Стамбулі та за сумісництвом представник України при Організаціі Чорноморського Економічного Співробітництва (2010-2013 р.р.). До складу Наглядової ради Фонду входять Андрій Клименко, директор Таврійського інституту регіонального розвитку, Тетяна Силіна, журналіст-міжнародник, оглядач, тижневик "Дзеркало тижня", Олександр Черненко, голова "Комітет виборців України".