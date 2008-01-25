Українські націоналісти готують свій «Сєвєродонецьк»

Вчора стало відомо про подробиці майбутнього об`єднання націоналістичних партій і рухів, пише "Коммерсантъ-Україна".

22 січня в Союзі письменників України пройшов Конгрес націоналістичних партій і рухів, на якому було ухвалено рішення про їх об`єднання в єдину структуру. Крім УНА-УНСО, яка виступила головним ініціатором проведення конгресу, в ньому взяли участь Всеукраїнське об`єднання "Свобода", "Тризуб ім. Степана Бандери", "Українська партія", "Національний альянс", ОУН(р), ОУН(м), "Молодіжний націоналістичний конгрес" і "Патріот – захисник батьківщини". Організації, що позиціонують себе як найбільш радикальні, - Українська націонал-трудова партія і "Патріот України" – не брали участь у переговорах. "Це дуже сумнівні організації, очевидно, проплачені тими, кому вигідно показати `звіряче обличчя українського націоналізму`, і вони не мають авторитету, щоб бути рівноправними учасниками об`єднання", - пояснив їх відсутність глава київського відділення УНА-УНСО Ігор Мазур.

Хоча принципової згоди в питанні об`єднання вже досягнуто, учасники переговорів поки не вирішили, який характер носитиме цей союз – координаційної ради, рішення якої носитимуть консультативний характер, або якогось правління, рішення якого будуть обов`язкові для виконання кожній з організацій. Видання відзначає, що злиття в єдину політичну партію сьогодні неможливе юридично: закон "Про політичні партії в Україні" передбачає тільки один шлях створення нового політичного союзу на основі декількох, вже існуючих – юридичну ліквідацію і подальше створення нової партії.

Планується, що протягом місяця кожна з організацій підготує свої пропозиції щодо формату майбутньої організації, а також сформулює свої базові ідеологічні принципи і ставлення до основних внутрішньо- і зовнішньополітичних проблем України. "На початку буде дискусія, і якщо після неї з семи-восьми організацій залишиться чотири, це теж буде нормально", - вважає Ігор Мазур. За його словами, проблемних питань – таких як ставлення до продажу землі, вступ до НАТО, статус української мови – багато, проте увагу потрібно звертати в першу чергу на загальні цінності, а не на розбіжності. "Тільки так патріотичні сили зможуть мати своїх представників у владі і впливати на хід подій. Бездіяльність демократичних сил, яка була в 90-х роках і є зараз, призводить до того, що Україна перетворюється на буферну зону між Росією і Білорусією з одного боку і НАТО – з іншою", - заявив пан Мазур. Він сподівається, що вже в наступних президентських виборах, в 2010 році, братиме участь єдиний кандидат від націоналістів. Глава Всеукраїнського об`єднання "Свобода" Олег Тягнибок упевнений, що всі спірні моменти маютьбути вирішені ще до злиття. "В першу чергу ми повинні звірити ідеологію: чи однаково ми бачимо розвиток української держави, чи підтримуємо курс президента і так далі", - сказав він.

Експерти перспективи майбутнього союзу оцінюють скептично. "Створенню впливової єдиної структури можуть завадити амбіції лідерів, які у націоналістів не менші, ніж у демократів, лібералів і прихильників великоруської ідеї, - пояснив керівник наукових програм Інституту відкритої політики Максим Стріха.– А координаційні ради, як показує історія, довго не існують – досить пригадати історію конгресу націонал-демократичних сил в 1992 році або `Української правиці` в 1999-му". На думку пана Стріхи, навіть якщо на наступних президентських виборах націоналістам вдасться висунути єдиного кандидата, він навряд чи зможе набрати більше 1% голосів. "Згідно з соціологічними дослідженнями, у нас стійких прихильників націоналізму близько 3%, але на виборах вони вважають за краще віддавати голоси прохідним партіям, таким як БЮТ або `Наша Україна`", - сказав експерт.

Обговорити формат майбутньої організації націоналісти планують 23 лютого в Сєвєродонецьку. Цікаво, що саме на цей день там запланований з`їзд депутатів усіх рівнів Партії регіонів. "Це не буде провокація або силова акція з нашого боку, - пообіцяв Ігор Мазур.– Навпаки, ми плануємо запросити на з`їзд делегатів від патріотичних організацій зі східних регіонів, щоб показати, що націоналісти – це не західні окупанти, а люди з різних областей України, які бачать майбутнє нашої країни інакше, ніж `регіонали`".