У Дніпропетровську понад 5 тисяч випускників запустили в небо жовто-блакитні повітряні кульки

Сьогодні понад 5 тисяч випускників дніпропетровських шкіл разом заспівали гімн України під Державним прапором з повітряних кульок.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогоднішнє свято останнього дзвоника розпочалося на площі перед Дніпропетровською облдержадміністрацією.

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Цього року свято було вирішили зробити особливо патріотичним. Випускники одинадцятих класів тримали в руках повітряні кульки синього та жовтого кольору, які складалися у Державний прапор України.

Випускників привітали зі святом останнього дзвоника голова Дніпропетровської обласної ради Євген Удод та заступник голови Дніпропетровської ОДА Борис Філатов.

Учасники параду випускників під звуки духового оркестру рушили по центральних вулицях міста до площі імені Героїв Майдану. Таким чином, прапор України з повітряних кульок, які несли над головою випускники, сягнув понад 400 метрів.

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На площі Героїв Майдану випускники відпустили в небо національні повітряні кульки як символ віри в Україну, миру на нашій землі та віру у щасливе майбутнє.

Також сьогодні на площі Героїв Майдану на випускників чекає святковий концерт, тут вже встановлено велику сцену.

Хед-лайнерами концерту оголошені гурт “Хардкісс”. Також випускники ввечері побачать 3Д-шоу від Іоахіма Гарро.