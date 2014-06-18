Завершився 7-й сезон проекту «Журналістика цифрового майбутнього»

Як повідомили УНІАН у фонді Ахметова, випускниками стали 25 журналістів і 5 слухачів, які були обрані минулого року на конкурсній основі та представляють різні українські медіа: Суспільне телебачення, «5 канал», телеканал «1+1», ТРК «Рівне 1», «Телекритика», «Українська правда», Delo.ua, «Житомир.info», «Економічні вісті» та інші.

Всього за сім років існування проекту навчання цифровим технологіям у журналістиці пройшли 175 журналістів зі всієї України.

Навчання тривало з листопада 2013 року по червень 2014 року і складалося з восьми тижневих модулів. У рамках курсу іноземні викладачі-практики навчали українських журналістів специфіці нових медіа і мультимедійного контенту, інфографіці та візуалізації даних, особливостям роботи з аудіо і відео, бізнес-моделям нових медіа тощо.

Останній модуль був традиційно виїзним – журналісти побували в кращих редакціях Нью-Йорка і Вашингтона.

За словами директора фонду «Розвиток України» Анатолія Заболотного, фонд почав працювати над цим проектом 7 років тому.

«Перед нами стояло завдання допомогти українській журналістиці стати якіснішою, в першу чергу за рахунок способу донесення інформації до користувача. Допомогти журналістам стати великими професіоналами, зробити їх більш упевненими в собі. З цим проектом ми пережили вже не одну економічну кризу в Україні, і нам приємно спостерігати за тим, як навіть в найскладніші часи наші випускники впевнено почуваються в професії, яку вони обрали. Я впевнений, що ви теж будете такими - впевненими, грамотними, наполегливими професіоналами, а отже ці 8 місяців були не даремними», - сказав Заболотний.

Як сказав керівник освітніх проектів фонду «Розвиток України» Олександр Власенко, зарубіжний модуль дав зрозуміти досить цікаві тенденції, які спостерігаються в світовій журналістиці. «Ті великі видання з історією і багажем звершень за спиною, на кшталт Washington Post чи National Public Radio, в епоху мультимедійної журналістики почуваються дуже невпевнено. У NPR чесно зізнаються, що 20 млн. їх інтернет-користувачів - це свого роду тягар, працювати з ними треба, але як - вони не до кінця розуміють. Армія з 90 млн. слухачів радіостанцій по всіх США їм більш зрозуміла і близька. При цьому NPR активно займаються краудфандінгом, аби заробити. Washington Post вже 4 роки як збиткове видання. Півтора роки тому, після придбання видання Джефом Безосом, власником Amazon.com, на розвиток інтернет-сегменту була зроблена основна ставка. Але заробляти на цьому видання поки що не навчилося. І тому скорочує витрати, звільняє персонал», - сказав Власенко, наголосивши, що такі самі тенденції спостерігаються і на медіа-ринку України.

Проект реалізується у партнерстві з Могилянською школою журналістики Національного університету «Києво-Могилянська академія», яка відповідає за правильну організацію навчального процесу, пошук кращих тренерів для викладання того чи іншого навчального модуля, організацію навчального туру, під час якого студенти відвідують редакції провідних медіа світу. На базі Могилянської школи журналістики організовано навчальний процес.