Країни НАТО допоможуть протезувати 50 найбільш тяжко поранених українських військових

Країни Північно-Атлантичного альянсу (НАТО) допоможуть протезувати 50 найбільш тяжко поранених під час боїв у зоні антитерористичної операції українських військових.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції в Харкові сказала Уповноважений президента з мирного врегулювання ситуації на Сході України, народний депутат Ірина Геращенко.

За її словами, така домовленість була досягнута під час візиту в Київ Генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена.

Читайте такожМіноборони: 14 поранених в АТО військових потребують протезування кінцівок

«Під час візиту до України Генерального секретаря НАТО президент України домовився про те, що країни НАТО допоможуть і візьмуть на себе допомогу з протезуванням 50 найбільш важко поранених. Це ті найважчі поранення, хлопці наші, які втратили кінцівки й потребують протезування, українська влада сприятиме тут і допоможе, щоб вони отримали найсучасніші протези в тих країнах, де медицина на порядок вища», - сказала Геращенко.

Читайте такожПоранених в АТО військових обіцяють забезпечити сучасними та безкоштовними протезами

За її словами, на цей час 13 важкопоранених українських військових перебувають на лікуванні в Польщі, 3 військових нещодавно повернулися з Литви.

Геращенко також зазначила, що військовослужбовці, котрі отримали важкі поранення в зоні АТО, пов’язані з ампутаціями, будуть працювати у військкоматах.