Яценюк створить агентство з оцінювання якості освіти

Кабінет міністрів має намір створити державне агентство з оцінювання якості освіти, в першу чергу у вищих навчальних закладах, і направляти держзамовлення на навчання студентів лише у виші, що надають якісні освітні послуги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час спілкування з ректорами вишів у Києві повідомив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Уряд з наступного року створює агентство з оцінювання і забезпечення якості освіти», - сказав Яценюк.

Він пояснив, що такий орган дозволить повною мірою реалізувати положення закону про вищу освіту, який вже набув чинності. «Закон «Про вищу освіту», який сьогодні набув чинності, він добрий. Але він нічого не вартий без людей, які виконуватимуть цей закон. Без ректорів вишів», - сказав Яценюк.

За словами прем'єра, якість освіти, і особливо державне замовлення, мають бути прив'язані до показників зайнятості студентів.

Крім того, він висловився за ухвалення закону про дошкільну, середню і спеціальну технічну освіту.

Також під час спілкування з ректорами Яценюк повідомив, що в українських вишах навчається 1,6 тис. студентів, які перевелися на навчання з Криму, а в донецьких вишах до навчання приступили 11 тис. студентів.

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Як повідомляв УНІАН, Закон «Про вищу освіту» визначає концептуальні основи модернізації вищої освіти - інтеграція вищої освіти України до Європейського простору шляхом реалізації положень і принципів Болонского процесу; забезпечення якості вищої освіти і науки шляхом розвитку незалежної системи забезпечення якості вищої освіти; інтеграція освіти, науки та інновації; автономія вищих навчальних закладів; співпраця вищих навчальних закладів і бізнесу у сфері вищої освіти і науки шляхом впровадження механізмів інноваційного розвитку країни за рахунок взаємодії освіти, науки, бізнесу і держави.

1 серпня президент України Петро Порошенко підписав цей закон.