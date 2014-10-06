Терористи завезли до Луганська партію російських підручників - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«За оперативними даними, з Росії до Луганська прибула затверджена Міністерством освіти РФ партія російських підручників», - зазначив він.

Крім того, за словами Лисенка, у навчальних закладах, де є юридична спеціалізація, терористи намагаються запровадити предмет «російське право».

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«Вищі навчальні заклади, які не працюють у правовому полі України, будуть позбавлені ліцензії на освітню діяльність», - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, за даними РНБО, терористи на підконтрольній території примусово нав'язують викладання в школах і вишах тільки російською мовою.