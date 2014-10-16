Українці кардинально змінили свої домінантні страхи

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у презентованих під час круглого столу "Україна: суспільство на зламі. Результати соціологічного моніторингу Інституту соціології НАН України 1992-2014 рр." результатах моніторингу щодо зміни ситуації в регіонах України у політичному сенсі після революції 2013-2014 років.

Зазначається, що драматичні події 2014 року обумовили різку зміну в масових оцінках того, чого люди нині бояться найбільше. Революція очікуваних загроз відбулася за рахунок виникнення потужних зовнішніх викликів, з якими Україна раніше ніколи не стикалася.

Як наслідок, відбулася кардинальна зміна домінантних страхів: якщо починаючи з 2004 року опитані вважали, що зараз люди понад усе бояться зростання цін (до 80,6% у 2012 році), безробіття (79,4% у 2012 році) та невиплати пенсій (65,8%), то у 2014 році, попри загальновизнані негативні тенденції у фінансовому секторі, промисловості та соціальній сфері, всі згадані показники, хоча і зберегли за собою топ-місця у рейтингу основних загроз, але досить значно впали.

Читайте такожБільше половини українців вважають критичною ситуацію в країніОдночасно, напад зовнішнього ворога як загроза, якої, згідно з думкою респондентів, люди бояться найбільше, зросла з 6,8% у 2012 році до 59,6% у 2014 році; міжнаціональні конфлікти - з 10,7% у 2012 році до 35% у 2014 році; розпад України як держави - з 11,8% у 2012 році до 45,9% у 2014 році.

"Таке стрімке зростання трапляється вперше за весь час спостережень періоду Незалежності", - говориться у моніторингу і додається, що виняток становлять міжнаціональні конфлікти, яких у 1992 році, згідно з думкою 48,9% опитаних, люди боялися найбільше.

У дослідженні зазначається, що на Донбасі люди найменше стурбовані загрозами нападу зовнішнього ворога на Україну і ризиком її розпаду як держави. Більшу увагу тут приділяють економічним та соціальним ризикам. Зокрема, можливості зупинки підприємств.

Читайте такожВперше за 20 років рівень недовіри до ЗМІ в Україні перевищив рівень довіри - соціологУ порівнянні з іншими регіонами тут також набагато більше переймаються можливою проблемою голоду - 42,3%. Крім того, більше за інших стурбовані перспективою холоду в квартирах опитані саме на сході - 34,2%.

Репрезентативне для дорослого населення України опитування було проведене інститутом в межах соціологічного моніторингу 1992-2014 рр. У липні-серпні 2014 року було опитано 1800 жителів усіх регіонів України (за винятком Криму). Похибка - 2,5%.