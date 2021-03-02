Розмір аліментів збільшується з 30 до 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Верховна Рада України зробила крок до збільшення мінімального розміру аліментів, що стягуються на дитину з інших членів сім'ї та родичів.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення в першому читанні проекту закону України "Про внесення змін до Сімейного кодексу України (щодо збільшення мінімального розміру аліментів, що стягуються на дитину з інших членів сім'ї та родичів)" (реєстраційний номер 3881) проголосували 339 народних депутатів України.

Змінами до Сімейного кодексу передбачено, що розмір аліментів має бути необхідним та достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини і не може бути меншим, ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку (за чинним законодавством це 30% - УНІАН).

Як повідомила на засіданні парламенту голова підкомітету у справах сім'ї та дітей Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики Тетяна Рябуха (фракція "Слуга народу"), цим законопроектом пропонується "уніфікувати розмір аліментів, що стягуються на дитину, незалежно від платника таких аліментів".

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Депутат додала, що "мова йде про аліменти, що стягуються з дідуся, бабусі, рідних братів, сестер і в разі, якщо в малолітніх та неповнолітніх дітей немає матері, батька, або якщо батьки не можуть з поважних причин надавати їм належного утримання".

Аліменти в Україні: що відомо

Верховна Рада України у 2017 році ухвалила закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо покращення захисту права дитини на належне утримання. У Сімейному кодексі України було встановлено, що аліменти, одержані на дитину, є власністю дитини. Також було встановлено, що мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

У тому ж році Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів. Цим законом Рада заборонила неплатникам аліментів виїжджати з України, полювати і керувати автомобілем.

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Автор: Надя Пришляк