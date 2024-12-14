'Без неї ніщо не має сенсу': українки їдуть до фронту задля побачень з коханими, - NYT

Усі ці жінки розуміють, що кожна зустріч може стати останньою. Втім, жодна з них не шкодує, що обрала ризик, а не втрачену можливість.

Історії про кохання, розлучене війною, зворушують до глибини душі, адже тисячі українських жінок і чоловіків продовжують підтримувати зв’язок попри небезпеку та розлуку. The New York Times розповів історії закоханих українців, зустрічі яких відбуваються біля лінії фронту.

Кохання і війна

Даміна Сербін і Роман Мироненко — одна з таких пар. Вони познайомилися торік у київському театрі, і вже під час першої зустрічі вона зізналася: "Здається, я закохалася в тебе". Невдовзі вони одружилися, але майже одразу Роман повернувся на фронт.

Даміна, яка працює в державній газовій компанії, змушена годинами їздити до чоловіка, заступника командира батальйону безпілотників поблизу Харкова. Зустрічаючись у небезпечному місті, яке постійно обстрілюють, вони цінують кожну мить разом. "Без неї ніщо не має сенсу", — зізнається Роман.

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"Уявляємо, що війни нема"

Часто дружини солдатів ризикують життям, подорожуючи до прифронтових зон. 32-річна журналістка Катерина Капустіна возить до чоловіка і сина. "Я відчувала, що ми надто звикли жити один без одного", — пояснює вона. Її чоловік, механізатор у мирному житті, тепер працює в зоні ризику, буксируючи пошкоджену техніку.

Юлія Грабовська, акторка дубляжу, їздить до чоловіка навіть під час вагітності. "Ми намагаємося уявити, що ці два дні війни немає", — говорить вона. Вони разом готують їжу, дивляться фільми й мріють про мирне майбутнє.

47-річна Євгенія Духопельникова перед кожною поїздкою до чоловіка цілий день готує страви для його підрозділу. "Мені потрібно, щоб він мене зігрів", — каже вона, обіймаючи свого чоловіка після довгої дороги.

42-річна Карина Семенова, яка працює перукаркою в Харкові, також знайшла романтичного партнера серед солдатів. Вона каже, що всім військовим бракує любові й турботи.

Ризик задля того, щоб встигнути побачити

Жінки розуміють, що кожна зустріч може стати останньою. Так сталося з Аліною Отземко, чий чоловік загинув у бою. Вона дев’ять разів привозила сина до тата, і тепер, попри втрату, радіє, що дитина пам’ятає батька.

Отземко видала дві книги для дітей, щоб допомогти їм зрозуміти, чому тата немає вдома, а згодом і чому він не повернеться. "Я зробила все правильно. Добре, що я не слухав нікого, хто намагався мене відговорити. Це був єдиний спосіб зберегти пам’ять мого сина про його тата", — зізнається вона, розмірковуючи про цінність збереження пам’яті про чоловіка.

Війна загострилася - останні новини з фронту

Раніше повідомлялося, що сили оборони України опинилися в оперативному оточенні в районі Ганнівки на Курахівському напрямку. Про це інформував проєкт DeepState, описуючи ситуацію навколо "Успенівського мішка".

Зазначалося, що ворожі сили неодноразово фіксувалися в Успенівці. Росіяни активно намагаються штурмувати цей населений пункт, закріплюватися для подальшого просування й оволодіння селом повністю.

Згодом DeepState повідомив, що російські загарбники окупували населені пункти Веселий Гай, Єлізаветівка, Романівка, Новотроїцьке та Пушкіне в Донецькій області.

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