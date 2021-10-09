З опівночі в Козині триває мирна акція двох громадських організацій.

Поліція Київської області забезпечує правопорядок під час мирної акції в селі Козин Обухівського району.

Про це повідомляє поліція Київщини на своїй сторінці у Facebook.

"Опівночі в селі Козин розпочалася мирна акція двох громадських організацій з різними точками зору на політичні події в країні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місці події публічний порядок забезпечують понад 60 працівників Обухівського районного управління поліції, поліції діалогу та спецпризначенців.

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За даним правоохоронців, між учасниками акції розпочався словесний конфлікт, який поліцейські швидко припинили.

"Наразі поліція дбає про те, щоб дії учасників мітингу відбувались в межах закону. Правоохоронці продовжують забезпечувати публічний порядок та безпеку", - додали в главку.

У поліції не називають, під чиїм будинком відбувається мітинг, проте у партії "Європейська солідарність" звинуватили Банкову в проплаченій акції під будинком Петра Порошенка.

Як повідомляв УНІАН, 8 жовтня голова Служби безпеки України Іван Баканов не виключив, що у справі з постачання вугілля із терористичних організацій ЛНР/ДНР до відповідальності можуть притягнути 5-го президента України Петра Порошенка та колишню очільницю Нацбанку Валерію Гонтареву.

Автор: Тамара Отовська