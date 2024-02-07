Виявилося, що ані ДРГ, ані видача повісток тут ні до чого.

Днями в Оболонському районному ТЦК та СП у Києві повідомили, що районі "шукають ДРГ" і встановили нові блокпости. Втім, згодом виявилося, що це були тренування. Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко в коментарі для 24 Каналу.

Повідомляється, що головним завданням навчань стало удосконалення системи управління, організації, ефективної взаємодії для забезпечення громадської безпеки. Крім того, Попко повідомив, що такі тренування проходитимуть і надалі.

"Ці тренування передбачають розгортання тимчасових блокпостів, встановлення обмежувальних знаків, елементів інженерних загороджень. За умовами навчань відбувається відпрацювання перевірки транспорту, документів, певні демонстраційні, пошукові та контрдиверсійні заходи", – пояснили в КМВА.

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Що цьому передувало

Напередодні, в Оболонському ТЦК з'явилося повідомлення, що на території району "проводять пошукові заходи". Зазначалося, нібито вони шукають ворожі ДРГ – однак згодом це повідомлення видалили. Також, на фото було видно, як водій тримає в руках документ, схожий повістку. То ж у мережі відразу зробили висновок, що причина в цьому.

Мобілізація в Україні: останні новини

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада проголосувала в першому читанні за урядовий законопроект про мобілізацію.

На думку голови антикорупційного комітету Верховної Ради Анастасії Радіної, три норми законопроекту про мобілізацію мають бути змінені. Йдеться про пункти, пов'язані з демобілізацією, відстрочкою по догляду за особами з інвалідністю та відповідальністю за нереєстрацію електронного кабінету військовозобов'язаного.

Розкритикував новий законопроект і ветеран АТО Євген Дикий. Він заявив, що в новому законопроекті не встановлено достатній рівень відповідальності за ухилення від мобілізації.

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