За словами Геращенка, заблокувати сайти суд попросила особа, про яку вони раніше писали.

Стало відомо, з чиєї ініціативи суд в Україні постановив заблокувати 426 інтернет-сайтів.

Деталі резонансної справи розкрив на своїй сторінці у Facebook заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Є такий громадянин - Олександр Пан. Йому дуже не подобалося те, що про нього писали на різних інтернет-сайтах в різний час, називаючи його шахраєм та пройдисвітом, а також називаючи його іншими неприємними епітетами. 17 грудня 2020 року Олександр Пан звернувся в поліцію зі скаргою на нібито скоєні проти нього шахрайські дії", - розповів Геращенко.

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Згодом правоохоронці, як того вимагає КПК, зареєструвала відповідну заяву, а Пан з адвокатами звернувся до суду й попросив арештувати сайти, які про нього писали. Справу розглядала суддя Катерина Плахотнюк, яка 4 лютого визначила 426 сайтів як такі, що "принижують честь і гідність Пана". На них було накладено арешт. Рішення суду направили до поліції та Нацкомісії з регулювання сфери зв'язку та інформатизації.

"Ніяких реальних дій, які б нанесли шкоди власникам інтернет-ресурсів нанесено не було. Крім шкоди суспільній моралі після таких рішень суду", - додав заступник міністра.

Він розповів, що поліція вже відкликала супровідний лист до Нацкомісії, а кримінальну справу перевірить Головне слідче управління. В разі відсутності складу злочину її закриють. Також Геращенко анонсував "окрему розмову" з Олександром Паном.

"І найголовніше: шановні народні депутати, давайте разом з Вами внесемо суттєві зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів та введемо дослідчу перевірку заяв громадян, щоб відсіювати подібного роду замовні справи", - резюмував Геращенко.

Блокування сайтів: що було раніше

Голосіївський районний суд Києва постановив заблокувати в Україні 426 сайтів, серед яких, зокрема, російські та українські засоби масової інформації.

Суд наклав арешт на майнові права інтелектуальної власності, які виникають у користувачів інтернету при використанні 426 сайтів. Серед них: From-ua, російський РБК, Novostiua.org, "Захід медіа", Infopressa, LiveJournal, сервіс Telegram-статистики TGStat, а також GitHub Gist, Cryptowiki та інші.

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Автор: УНІАН