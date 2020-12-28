Українські спецслужби перехопили переговори між співробітниками Федеральної Служби безпеки Росії.

Українські спецслужби перехопили переговори між співробітниками Федеральної Служби безпеки Росії. Записи свідчать про те, що ФСБ збирає інформацію про начальника ГУР Кирила Буданова.

Запис опубліковано на сайті Головного управління розвідки Міноборони України.

Росіяни, які перебували в окупованих Донецьку і Сімферополі, обговорювали пошук компромату на Буданова. Цю інформацію мало отримати управління ФСБ, яке спеціалізується на проведенні диверсійних операцій.

Зокрема, вони обговорюють, що раніше вже передали всю інформацію про Буданова. З повним записом можна ознайомитися за посилання.

Співрозмовниками є колишні співробітники кримського управління СБУ , які перейшли на бік Росії, - Олександр Склянко і Микола Черних.

Хто такий Кирило Буданов

5 серпня Зеленський призначив Буданова начальником ГУР МОУ замість Василя Бурби.

В офісі президента зазначили, що зміна начальника Головного управління розвідки пов'язана з необхідністю переформатування та інтенсифікації роботи, пошуку та впровадження сучасних підходів і поглядів на вирішення питань у сфері безпеки.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олег Давигора