Стверджується, що глядачі скаржилися, що програма часто малює занадто райдужну картину, приховуючи тривожні події на фронті і ослаблення підтримки України з боку Заходу.

З лютого 2022 року жителі України мали доступ до єдиного джерела телевізійних новин - цілодобового мовлення, насиченого кадрами, на яких українські танки підривають російські позиції, медики працюють на лінії фронту, а політичні лідери збирають підтримку за кордоном.

Як пише видання The New York Times, ця передача, телемарафон "Єдині новини", стала одним з головних інструментів інформаційної війни.

"Урядовці, які там регулярно виступають, хвалять телемарафон за успіхи у протидії російській дезінформації та підтримці бойового духу. Однак через два роки глядачі втомилися від такого формату. Те, що колись вважалося найважливішим інструментом для згуртування народу, тепер все частіше називають рупором уряду", - сказано в матеріалі.

Відео дня

Стверджується, що глядачі скаржилися, що програма часто малює занадто райдужну картину, приховуючи тривожні події на фронті і ослаблення підтримки України з боку Заходу, і в підсумку не готує громадян до тривалої війни.

"Всім набридла ця картинка: ми перемагаємо, ми всім подобаємося і всі дають нам гроші... це державна пропаганда", - говорить голова київського Інституту масової інформації Оксана Романюк.

Журналісти стверджують, що поки неясно, наскільки сильно українська влада контролює редакційну політику "Єдиних новин".

Багато критиків кажуть, що телемарафон зараз приносить більше шкоди, ніж користі.

"У нього є небезпечна сторона - він створює оптимістичний погляд на ситуацію, а потім призводить до розчарування", - сказав голова комітету українського парламенту зі свободи слова Ярослав Еручишин.

Довіра українців до ЗМІ

Значно втратили рейтинг довіри українські ЗМІ. За останній рік з 57% до 29% стало менше тих, хто довіряє українцям ЗМІ (зате з 14% до 40% стало більше тих, хто не довіряє їм).

Число українців, які довіряють "Єдиним новинам" різко скоротилося з 69% у травні 2022 року до 43% минулого місяця, згідно з опитуванням Київського міжнародного інституту соціології. Інше дослідження показало, що більше двох п'ятих українців виступають за припинення програми.

Вас також можуть зацікавити новини: