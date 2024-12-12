Його застосують для фіксування руйнувань, завданих армією РФ, щоб скерувати висновки до Міжнародного кримінального суду.

ЮНЕСКО ухвалила рішення про застосування в екстреному порядку механізму "спеціального моніторингу" щодо Будинку державної промисловості у Харкові, будівля якого постраждала від російських обстрілів.

Як інформує Міністерство культури та стратегічних комунікацій України, його ухвалили 11 грудня під час засідання Комітету ЮНЕСКО із захисту культурних цінностей у випадку збройного конфлікту.

"Члени Комітету підтримали рішення про організацію місії "спеціального моніторингу" до міста Харкова. Таким чином Україна стане першою країною, де буде застосовано цей механізм", - йдеться у повідомленні.

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За даними Мінкульту, це дозволить належним чином зафіксувати пошкодження об’єкта, скоординувати заходи з відновлення пам’ятки та мати докази для подальшого притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців.

Міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький висловив впевненість, що результати роботи місії "спеціального моніторингу" допоможуть зафіксувати руйнування та скерувати висновки до Міжнародного кримінального суду.

Що відомо про будівлю Держпрому в Харкові та ворожі атаки на неї

Будинок державної промисловості – перший радянський 13-поверховий хмарочос, пам'ятка архітектури в стилі конструктивізму, одна з трьох харківських висоток, збудована впродовж 1925-1928 років. Розташований у центрі Харкова, на площі Свободи. 25 січня 2018 року Кабмін вніс Держпром до держреєстру нерухомих пам’яток України за категорією національного значення.

Від 7 вересня 2023 року будівля перебуває у Міжнародному списку культурних цінностей під посиленим захистом.

Протягом повномасштабного вторгнення Держпром зазнав значних пошкоджень, особливо в жовтні-листопаді цього року.

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