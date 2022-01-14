За словами активістки, така ситуація склалася у багатьох школах Червонограда.

У школах Червонограда Львівської області дітей-пільговиків годують окремо від решти однокласників: їх садять за окремим столом та подають інші страви.

На кричущий випадок звернула увагу учасниця групи "Батьки SOS" у Facebook Юлія Дмитрук й опублікувала фото, на якому показано різницю між стравами пільговиків та решти дітей.

Вона розповіла, що діти-пільговики отримують харчування у початкових класах безкоштовно, і вартість їхньої порції складає 34 грн. А решта учнів купує собі порцію за 35 грн.

"Тобто якщо у класі є пільговики, то їм накривають окремий стіл від решти однокласників. Діти підсміховуються із пільговиків, з приводу чого і звернулася до мене мама першокласниці", - написала Дмитрук, яку ТСН називає членкинею громадської ради при виконкомі Червоноградської міськради.

Читайте такожВесняні канікули 2022: Україна приготувала додаткові вихідні в березніЗа словами активістки, наразі невідомо, хто дав таку вказівку, проте вона стверджує, що така ситуація склалася у багатьох школах Червонограда.

"На фото сьогоднішні контрольні порції з їдальні загальноосвітньої школи №11 Червонограда. Рис і риба - це для пільговиків, а картопляне пюре і рибна котлета - для непільговиків. Така собі сегрегація..." - прокоментувала світлину Дмитрук.

Новий стардарт харчування у школах України: що відомо

В Україні з 1 січня закінчився перехідний період оновлення процесу закупівель та освоєння нових технологій приготування страв у шкільних закладах. Наразі реформа шкільного харчування повинна запрацювати повною мірою.

Зокрема тепер усі шкільні заклади зобов'язані при формуванні меню зменшити кількість цукру у 2-2,5 раза, збільшити кількість фруктів до 100 г та зменшити кількість хліба на один прийом їжі. А також збільшити в раціоні школярів кількість м'яса птиці та молочних продуктів.

Приблизно 75% продуктів у їдальнях мають бути рослинного походження: овочі, салати, злакові, фрукти та ягоди.

Разом з тим, у шкільних буфетах забороняється продавати солодкі хлібобулочні вироби, газовані напої, непастеризовані соки та молочні продукти, каву та продукти з високим вмістом цукру чи солі, консервантів, барвників та ароматизаторів.