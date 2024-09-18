За словами Романа Костенка, це потрібно для того, щоб запровадити збільшення часу підготовки мобілізовних.

Для того, щоб запровадити в Україні збільшення часу підготовки мобілізовних, потрібно збільшити їхню кількість. Про це в інтерв'ю УНІАН сказав секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник Служби безпеки України Роман Костенко.

На його думку, якщо ми зараз запровадимо цикли і люди будуть більше знаходитися в навчальних центрах, більше часу ЗСУ будуть без поповнення.

"Частини будуть без поповнення. Тому треба буде більше людей для того, щоб їх поповнювати", - наголосив військовий. Відео дня

Він також зазначив, що іноді чоловіки, яким за 50 років, краще вчаться і фізично розвинутіші, ніж ті, кому до 30-ти.

"Але в цілому, звичайно, що для бойових підрозділів (молодші - УНІАН) більше підходять і краще навчаються, і більш сучасні, бо сучасне поле бою потребує сучасного мислення. І сучасні засоби ураження, сучасна зброя також потребує тих, хто, скажімо так, більш осучаснений. Це, я вважаю, молодь. Тому ті, хто до 30-ти, - звичайно, їм має бути пріоритет", - зазначив Костенко.

Крім того, нардеп розповів, що нині новобранців під час підготовки навчають "мінімалці".

"Ти береш автомат, риєш окоп і відстрілюєшся по противнику. Це ази. Тому тут треба подивитися, яка програма бойової підготовки, і для чого цей боєць вчиться. Пілот, інженер, піхотинець, десантник, морпіх - це все різні професії, про які потрібно говорити, дивлячись які завдання він буде виконувати. Наприклад, пілота ти навіть за півроку не навчиш. Піхотинця можна за декілька місяців навчити. Потім буде в нього бойовий досвід і він вже буде кращим", - каже Костенко.

Мобілізація в Україні - останні новини

Головний сержант Центру рекрутингу сил тероборони Денис Семирог-Орлик назвав цивільні професії, які дуже потрібні у ЗСУ. За його словами, у першу чергу підрозділи "розбирають" медиків і водіїв категорії С (керування вантажівками).

Раніше УНІАН повідомляв, що Міноборони планує автоматизувати процес видачі повісток. Зокрема, планується зробити можливість генерувати повістку в електронному вигляді, аби не витрачати час на її друк на папері та ручне заповнення.

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