Втім, очільник РПЦ чомусь ігнорує українського колегу.

Колишній намісник Києво-Печерської Лаври, митрополит УПЦ Московського патріархату Павло (Лебідь), більш відомий як "Паша Мерседес", намагається зв'язатися з одіозним патріархом РПЦ Кирилом.

Як повідомляє російський Телеграм-канал BRIEF, митрополит Павло робить спроби зв'язатися з Кирилом під час перебування під домашнім арештом. Ба більше, ці спроби досить активні.

"Екс-намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло активно намагався зв'язатися із Патріархом Кирилом. Однак предстоятель РПЦ та його оточення поки що не виходять на зв'язок із митрополитом УПЦ", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

"Паша Мерседес" під домашнім арештом

Митрополита УПЦ МП Павла обвинувачують у расовій, національній, регіональній, релігійній дискримінації та за іншими ознаками, а також за виправдання, визнання правомірною, заперечення війни Росії проти України, вихваляння окупантів.1 квітня митрополиту вручили підозру. Згодом суд відправив його під домашній арешт.

У суді Павло заявив, що у будинку, де він має перебувати домашній арешт, нема умов, зокрема світла. Однак журналісти знайшли "маленьку хатинку" Мерседеса та спіймали його на брехні.

Нещодавно апеляційний суд залишив Павла під домашнім арештом. Він благословив суддів та подарував їм яйця. Крім того, Павло скаржився, що перебуває у будинку нібито без світла, тому не може зарядити електронний браслет для контролю за виконанням міри запобіжного заходу. Тим не менше, для контактів з Росією він все ж зміг зарядити телефон.

Вас також можуть зацікавити новини: