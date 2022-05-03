Сміливі рибалки зберегли життя 2 тисяч мирних мешканців.

На Київщині рибалки зі Страхолісся героїчно рятували від голоду та окупації людей. Їм вдалося зберегти життя 2 тисяч мешканців області. Ці рибалки не вихваляються своїми вчинками, вони просто хотіли допомогти.

Про героїзм простих мешканців Київщини повідомляє "УП".

12 березня рибалки допомогли врятуватися від окупантів вагітній жінці, якій вже давно потрібно було робити кесарів розтин. Мешканка Вишгородського району розповіла, що вона була однією з перших, кому пощастило врятуватися від рашистів завдяки "евакуаційному рейсу", який організували рибалки.

Ці люди переправляли мешканців області на інший берег, якомога далі від окупантів. Вагітна жінка пригадує, що у той день їй було дуже страшно. Вона постійно молилася. Човен йшов мало не по льоду, був сильний вітер. Проте вагітна боялася не тільки великих хвиль. В ті дні над Київщиною летіли ракети та безпілотники. Жінка дуже боялася, що ворог поцілить у човен.

Рибалки зігрівали жінку ковдрами та як могли намагалися її заспокоїти. На щастя, евакуація пройшла вдало, вже скоро вагітна дісталася до Києва та народила там хлопчика. Сина вона назвала Андрійком, на честь апостола та галілейського рибалки Андрія Первозванного.

Окрім цього, рибалки з перших днів повномасштабного вторгнення рятували людей від голоду, ризикуючи своїм життям. Вони ловили рибу та роздавали її людям. Рибалки годували навіть ті села, які вже були під окупацією, розповіла Альона Алієва - одна з тих, хто рятував людей.

"Ніби в капкані опинилися. Кругом крига стояла. Попереду орки. По боках ліси. Наш апендикс, наш півострів, міні-Крим, як ми його називаємо, відрізали: Страхолісся, Горностайпіль, Фрузинівка, Зорин, Губин… Але руки у нас не були зв'язані", - розповіла вона.

До Страхолісся тікали люди з сусідніх Дитяток, Ораного та Фрузинівки. Через кілька днів після вторгнення у селі почав зникати мобільний зв'язок, вже за тиждень почала закінчуватися їжа. На самій рибі прожити важко. Тому рибалки дзвонили до Києва та просили друзів про допомогу.

"На рибі довго не проживеш. Закінчувались олія, мука, а без хліба ситий не будеш, правильно? Обдзвонили друзів у столиці по допомогу. Вони привезли на ту сторону через Вишгород продукти, а ми забрали на човні", - поділилася Алієва.

Після успішних перших "евакуаційних рейсів" рибалки почали масштабно рятувати людей. Вони вивозили біженців та привозили їжу з ліками.

52-річний Андрій, якого усі звуть "Пупсиком", був одним із тих, хто організовував евакуаційні рейси на човні. Чоловік розповідає, що коли він рятував людей, часто бачив окупантів. Вони ходили узбережжям та дивилися на рибалок. Проте рашисти були непідготовлені до місцевості. На Київщині було багато стежок, якими рибалки вивозили людей та доправляли їжу.

У березні мешканці Страхолісся почали відчувати дивну сухість у роті. Окупанти, які рили окопи у Чорнобилі, підняли радіаційний пил, який доходив навіть до села.

Попри усі ризики, попри обстріли та окупацію, рибалки рятували людей. Вони не боялися та хотіли допомогти усім, хто міг евакуюватися та потребував їжі.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Київській області 70-річна жінка "наводила" артилерію ЗСУ на окупантів.

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