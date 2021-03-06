Посилення ролі суддівського самоврядування може відбутися за рахунок передачі З'їзду суддів України повноважень з питань забезпечення захисту та організації діяльності судової системи.

Ефективність і досягнення мети судової реформи тісно пов'язані з діяльністю органів суддівського управління та самоврядування.

Про це в статті для судово-Юридичної газети написав голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк, представляючи власну концепцію судової реформи.

Посилення ролі суддівського самоврядування Вовк вбачає шляхом передачі З'їзду суддів України повноважень з питань забезпечення захисту та організації діяльності судової системи.

Діяльність Ради суддів України він пропонує зробити більш ефективною, передбачивши вибори постійного голови, заступника і секретаря Ради, скорочення його складу до 11-21 осіб, обрання членів Ради на більш тривалий термін з можливістю продовження терміну роботи або дострокового відкликання.

"Одночасно представляється необхідним забезпечити передачу Раді суддів України всіх питань внутрішнього управління судовою системою, рішення безпосередньо суддівським самоврядуванням організаційних питань функціонування судів та наділення його додатковими повноваженнями щодо встановлення та зміни ставок судового збору; встановлення розміру суддівської винагороди...; надання можливості внесення пропозицій про створення і ліквідацію судів в Україні; розробці документів внутрішньої організації діяльності судів; призначення та звільнення суддів на адміністративні посади; призначення на посади керівників органів суддівського управління (Державної судової адміністрації України, Національної школи суддів України, судової Служби охорони, Судової служби щодо виконання судових рішень) та здійснення контролю за їх діяльністю...", - написав він.

Вовк різко розкритикував пропозиції встановити контроль іноземців за діяльністю Вищої ради правосуддя, зазначивши, водночас необхідність перегляду функцій цього органу.

"Вища рада правосуддя, на моє переконання, має забезпечити стабільність існування утворених судів і штатної чисельності суддів у них, обмежити можливість їх зміни або перетворення певним часовим періодом..., а також отримати повноваження прийняття нормативних актів щодо внутрішнього функціонування судів", - написав він.

Повноваження Вищої ради правосуддя з питань забезпечення та організації діяльності судової гілки влади Павло Вовк вважає доречним передати Раді суддів України.

При цьому паралельно він пропонує підвищити роль і самостійність дисциплінарних інспекторів, надавши їм право самостійно проводити перевірки за скаргами, і тільки висновки за результатами перевірки передавати на затвердження дисциплінарних палат ВРП.

"У складі ВРП створити підзвітний кваліфікаційний та дисциплінарний орган. Досвід України показує, що утворення окремого дублюючого органу з необмеженим колом повноважень, на кшталт ВККС не потрібне, адже це призводить лише до дублювання функцій, необґрунтованих економічних видатків бюджету та затягування всіх процедур", - зазначає суддя.

Зазначимо, що його концепція судової реформи передбачає також вибори мирових суддів і створення нового Верховного Суду, який виконуватиме, в тому числі й функції Конституційного Суду. Крім того, Павло Вовк пропонує створити окремий суд для інвесторів, суддями в якому зможуть стати та іноземці.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський вніс до парламенту цілий пакет законопроектів, що пропонують реформу судової системи. Один з них стосується Окружного адмінсуду Києва. Глава держави пропонує забрати в Окружного адмінсуду практично всі справи, пов'язані з рішеннями центральних органів влади та передати їх Верховному суду.

При цьому проти пропозицій президента вже висловилися багато експертів. Зокрема, проти передачі справ з Окружного адміністративного суду Києва до Верховного Суду виступили голова Верховного Суду Валентина Данішевська. Вона вважає, що це може повністю заблокувати роботу суду. Щорічно ВС тільки в першій інстанції буде отримувати до 5 тисяч справ, за якими, швидше за все, в 100% також будуть подані апеляції.

У зв'язку з цим вона закликає розглянути кілька альтернатив до законопроекту про ОАСК. За словами Данішевської, діалог з авторами законодавчої ініціативи та з парламентським комітетом з цього питання вже розпочато.

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Автор: УНІАН