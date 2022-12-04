За словами співвласника мережі ресторанів, бабусю "системно годують і гріють".

У "Хлібному" прокоментували скандал з бабусею, яку вигнали з ресторану. Її нібито "системно годують і гріють", не вимагаючи грошей. А цього разу кошти взяли лише з відвідувачки Анни, яка придбала для літньої жінки три ватрушки. І ніхто нікого не виганяв.

Таку заяву зробив співвласник мережі "Хлібний" Дмитро Заходякін у коментарі виданню "Страна". За його словами, бабуся регулярно ходила в його заклади ще до війни. Співробітники знають літню жінку, "системно годують і гріють" її. І таких людей нібито ще багато, які приходять в ресторани, щоб поїсти. Як повідомив Заходякін, гроші з них не беруть, адже "зараз війна, всім важко".

Потім співвласник розповів про візит бабусі 2 грудня. Літню жінку нібито нагодували і напоїли чаєм, що доводять відео, які знято в ресторані. У роликах, за словами Заходякіна, показано, як до бабусі підходить офіціантка і запитує про замовлення. Після цього остання відправилася готувати бутерброд і чай. А літня жінка тим часом підсіла до гостей і почала розповідати про свій розбомблений будинок і вбитих кіз.

Відео дня

"Поки наші хлопці та дівчата готують цій бабусі їжу, гість — Анна, яка написала пост, — підходить до офіціанта і просить додати до бабусиного замовлення 3 ватрушки, за які вона заплатить", — продовжив Заходякін.

Співвласник визнав, що з Анни не варто було брати гроші за хлібобулочні вироби. За його словами, офіціанти просто не розібралися в ситуації. Їм слід було пригостити бабусю і ватрушками на додачу до чаю з бутербродом. Літня жінка далі залишилася сидіти з Анною, проте на цьому відео обривається, тому що в ресторані відключили електрику.

"Зрозуміло, що зараз розростається обурення. Але це з одного боку. А з іншого — нам скидають відео люди, які живуть в тому ж селищі, що і бабуся. І виявляється, що у бабусі будинок цілий, і бабусю цю всі там знають", — підсумував Заходякін.

Скандал у "Хлібному": подробиці

Історією поділилася мешканка столиці Анна Сергєєва в Instagram. За її словами, бабуся на ім'я Євгенія зайшла в ресторан, і до неї підійшла офіціантка. За жестами останньої стало зрозуміло, що літній жінці відмовилися допомагати.

Сергєєва покликала бабусю до себе і поцікавилася, чи не хоче вона чогось. Євгенія скромно попросила "хоча б гарячої води", тому що замерзла на вулиці. Дівчина замовила чай і три ватрушки, після чого почала розмовляти з бабусею.

Офіціантка принесла замовлення і заявила: "Ось ваша їжа і чай, але ви повинні піти із закладу". Виставити Євгенію за двері доручив адміністратор, проте його відмовилися покликати на прохання Сергєєвої.

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