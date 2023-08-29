Під час втечі від правоохоронців жінка на авто проїхалася по обмежувачу із шипами та знесла шлагбаум на КПП.

У пункті пропуску "Лужанка", що на кордоні з Угорщиною, громадянка Чехії у сховку автомобіля намагалася вивезти за кордон свого цивільного чоловіка – українця. Коли прикордонники виявили його, вона влаштувала істерику, після чого втекла на автомобілі, знісши шлагбаум.

За повідомленням Державної прикордонної служби України, під час поглибленого огляду автомобіля прикордонники спільно з митниками виявили в ніші для запасного колеса, у спеціально обладнаному сховку, оголеного чоловіка. Ним виявився 28-річний українець.

Чоловіка везла за кордон вагітна 29-річна громадянка Чехії. Зазначається, що пара перебуває у цивільному шлюбі.

За інформацією прикордонників, після виявлення "пасажира", парочка влаштувала конфліктну ситуацію. Аби вгамувати горе-переправницю, якій тепер загрожує кримінальна відповідальність, та її співмешканця прикордонникам довелося викликати поліцейських.

Згодом правоохоронці вирішили евакуювати "БМВ" з пункту пропуску.

"Жінка, автомобіль якої намагалися транспортувати з пункту пропуску співробітники Нацполіції, лягала під колеса автівки, після чого спробувала втекти від правоохоронців", - йдеться у повідомленні.

Чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон, поміщено до пункту тимчасового тримання Мукачівського прикордонного загону.

За даними закарпатського журналіста Віталія Глаголи, автомобілем "БМВ" з чеськими номерами керувала Альона Яценко. Спочатку під час огляду її автомобіля в салоні було виявлено картину, датовану 1906 роком без жодних документів.

Прикордонники вирішили ретельніше оглянути машину і виявили у багажнику на місці запаски спеціально виготовлений тайник, де перебував громадянин України.

"На чоловіка вдягли кайданки, а транспортний засіб заблокували. Протягом 4 годин жінка влаштовувала істерики на пункті пропуску: спочатку вдавала вагітну, потім билась головою об стінку, то нападала на митників із прикордонниками", - розповів журналіст.

Він додав, що під час вилучення автомобіля поліцейськими жінка заскочила в автомобіль та почала втікати з пункту пропуску в бік України. Прикордонники на виїзді із КПП намагались зупинити її, піднявши обмежувач із шипами, але жінка просто знесла його та шлагбаум на авто й зникла на шаленій швидкості.

За словами Глаголи, жінку так і не вдалося піймати.

Випадки заробітку на ухилянтах в Україні

Нещодавно у Вінниці ліквідували масштабну схему нелегального виїзду за кордон громадян призовного віку.

Затримано організатора оборудки – посадовця місцевого лікувально-діагностичного центру, який залучив до незаконної діяльності більше ніж 10 осіб, насамперед, чиновників обласної військово-лікарської комісії.

Організатор схеми пропонував потенційним призовникам уникнути мобілізації та втекти за кордон на підставі фіктивних документів про непридатність до військової служби за станом здоров’я. Вартість таких "послуг" він оцінював від 3 до 10 тис. доларів.

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