Мати просить не писати йому зараз нічого, він має обмеження у зв'язку та спілкуванні, бо ведеться слідство, а також задля його ж безпеки.

Українського театрального режисера Євгена Лавренчука відпустили з СІЗО, він під домашнім арештом.

Про це повідомила його мати Ірина Лавренчук у Facebook.

"Євгена відпустили під домашній арешт! Вчора пізно вночі ми змогли з ним коротко поспілкуватися - він у бадьорому настрої, стан здоров'я нормальний, просить передати вам всім величезну подяку за підтримку", - написала вона.

При цьому зазначила, що це лише перший крок у боротьбі за його звільнення: "Не зупиняємось, пам'ятаємо про страшну загрозу, яка нависла над ним. Робимо все можливе для його повного звільнення та повернення в Україну!"

Читайте такожПомер "український Нік Вуйчич" - волонтер Антон ДубішинЛавренчук також написала, що це стало можливим завдяки ефективній роботі адвокатів, МЗС, консульства України, завдяки вашим листам та акціям на підтримку, завдяки активності української діаспори, ЗМІ, всіх учасників цієї групи та однодумців.

Мати попросила: "Прохання до всіх не писати йому зараз нічого, він має обмеження у зв'язку та спілкуванні, бо ведеться слідство. А також задля його ж безпеки".

Український театральний режисер Лавренчук з 17 грудня утримувався в італійському СІЗО у зв‘язку із запитом Росії про його екстрадицію до РФ. 4 січня Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова зазначила, що затримання українського театрального режисера Лавренчука в Італії за запитом Росії свідчить про зловживання Росією статутом Інтерполу і неправомірне його використання як інструменту гібридної війни.

Вона зауважила, що "Росія звинувачує Євгена у "фінансових порушеннях", які він нібито скоїв вісім років тому. Російські ЗМІ із посиланням на Таганський суд Москви написали, що Лавренчука заочно заарештували в липні 2020 року за звинуваченням у шахрайстві у великому розмірі. У чому саме – деталей не розголошують", - йдеться у дописі.

Денісова повідомила, що львів’янин Лавренчук у 16 років поїхав у Росію на навчання, де набирав курс його земляк, режисер Роман Віктюк. Після навчання Євген створив у Москві Польський театр, де і працював. У 2014 році залишив Росію на знак протесту проти військової агресії. Три роки працював головним режисером Одеського театру опери та балету, а також мав інші проекти у різних театрах.

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