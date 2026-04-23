Лише ілюзія захисту: Буданов виступив проти масової легалізації зброї для українців

Гарантувати безпеку має ефективна робота поліції та спецслужб.

Голова Офісу президента Кирило Буданов не підтримує ідею широкої легалізації зброї серед громадян. На його думку, масове поширення зброї не гарантує безпеки, а навпаки – може призвести до зростання рівня насильства.

Як пише "Суспільне", про це він сказав під час Київського безпекового форуму. За словами Буданова, подібні ініціативи створюють лише ілюзію захисту, тоді як ризики значно переважають потенційні переваги.

Він наголосив, що у разі вільного доступу до зброї кількість інцидентів, подібних до нещодавніх резонансних випадків, може суттєво зрости. Він зазначив, що тотальний дозвіл створить більше проблем, ніж вирішить.

Відео дня

"Це ніколи не працювало і не спрацює зараз. Це завжди має дві сторони. Перша, так, це нібито уявність захисту. Друга сторона – це те, що випадків, які всі бачили кілька днів тому, при такій конфігурації може стати кратно більше. Вона просто буде у всіх. Тоді це загрожує набагато більшими проблемами, ніж те, що є зараз", - заявив посадовець.

Буданов підкреслив, що забезпечення безпеки має залишатися відповідальністю правоохоронних органів і спецслужб. Він також звернув увагу на випадки, коли навіть власники легальної зброї вчиняли злочини, додавши, що це питання потребує окремого глибокого аналізу.

Теракти в Україні

Як писав УНІАН, 18 квітня зловмисник відкрив вогонь по перехожих у Голосіївському районі Києва, після чого зайшов до супермаркету, де взяв людей у заручники. В результаті загинуло 6 людей, багато місцевих жителів отримали поранення.

Після цього у суспільстві активізувалось питання щодо права володіти зброєю для самозахисту. Прикладом, військовий експерт Іван Тимочко вважає, що можна дозволити короткоствольну зброю.

