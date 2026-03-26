На Великдень планується великий обмін полоненими, - Буданов

Україна робить все потрібне для цього, запевнив керівник ОП.

Наступний обмін військовополоненими між Росією та Україною планують провести на Великдень, 12 квітня. Про це повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов, пишуть Новини.LIVE.

"Я дуже сподіваюся, що на Великдень ми всі побачимо великий обмін, а ми зробимо для цього все, що потрібно", - заявив він.

Також Буданов зазначив, що Третя світова війна вже давно триває і розпочалася вона в Україні.

"Вона вже давно йде", - сказав він.

На запитання, чи розпочалась вона у нас, Буданов відповів:

"Я думаю, що так".

Він заявив, що передбачити підсумок цієї світової війни неможливо:

"Побачимо, це ж війна".

Крім того, очільник ОП Буданов прокоментував мирні перемовини.

"Немає проблеми в тому, щоб зустрітися з росіянами. Проблема в кінцевому результаті", - зауважив Буданов.

Він сказав, що попри певну затримку, перемовний процес триває.

Буданов також підтвердив, що головною точкою незгоди сторін залишається питання Донбасу. Водночас він наголосив, що вірить у мирний процес.

Обмін полоненими - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 5 березня 200 українських воїнів повернулися додому з російського полону. Серед них були захисники Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Харківщини, Запоріжжя, воїни Збройних Сил, Державної спеціальної служби транспорту, прикордонники та нацгвардійці.

Омбудсман Дмитро Лубінець повідомив, що найстаршому звільненому - 59 років, наймолодшому - 27 років.

"Інша цікава особливість: 18 із повернутих захисників відсвяткували або відсвяткують день народження у березні", - написав він.

За його словами, багато звільнених перебувають у складному психологічному стані. У деяких зафіксована критично низька вага.

