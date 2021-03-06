Відповідне доручення отримали голови держадміністрацій цих областей і столиці.

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій доручила головам держадміністрацій п'яти областей і столиці забезпечити подачею кисню не менше 80% ліжок, виділених для хворих коронавірусною хворобою.

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Як повідомляється на Урядовому порталі, таке рішення прийнято на засіданні Комісії в суботу, 6 березня.

"Комісія ТЕБ та НС доручила головам Закарпатської, Івано-Франківської, Одеської, Рівненської, Чернівецької обласних та Київської міської держадміністрацій вжити невідкладних заходів щодо забезпечення подачею кисню не менше 80 відсотків ліжкового фонду, відведеного для госпіталізації хворих коронавірусною хворобою COVID-19, та про результати поінформувати Кабінет міністрів у тижневий термін", - йдеться у повідомленні.

Таке рішення пов'язане з тим, в цих регіонах показник перепрофільованих ліжок для хворих COVID-19 з централізованим постачанням кисню або кисневими концентратами менше необхідних 80%.

У Закарпатській області він на рівні 66%, в Івано-Франківській області - 74%, в Одеській - 70%, у Рівненській - 72%, у Чернівецькій - 78% і в Києві - 78%.

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Автор: УНІАН