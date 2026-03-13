В Іраку розбився літак-заправник США: військові розкрили втрати

Наразі обставини інциденту розслідуються.

Четверо американських військових загинули через падіння літака-заправника KC-135 США в небі над Іраком. Про це повідомляє Центральне командування США на своїй сторінці в X.

Повідомляється, що 12 березня на заході Іраку розбився американський літак-заправник KC-135. З шести членів екіпажу підтверджено смерть чотирьох. На місці тривають рятувальні роботи.

"Обставини інциденту розслідуються. Однак втрата літака не була спричинена ворожим чи дружнім вогнем. Особи військовослужбовців приховуються до 24 годин після повідомлення найближчих родичів", – зазначили в командуванні.

Війна на Близькому Сході: що відомо

Видання Bloomberg відзначало, що РФ може допомагати Ірану, надаючи країні розвіддані та тактичну підтримку для ударів по США та їхніх союзниках. Водночас, за словами журналістів, справжній масштаб і регулярність такої допомоги поки що залишаються невідомими.

Тим часом ЗМІ раніше повідомляли, що у війну проти Ірану на боці США може вступити Румунія. Зазначається, що Вашингтон звернувся до Бухаресту з проханням розмістити на її території додаткові війська для їх подальшої участі у конфлікті.

