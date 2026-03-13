Заряджати раз на місяць: анонсовано смартфон-монстр з батареєю 30 000 мАг (фото)

Очікується, що Energizer P30K Apex надійде в продаж у червні за ціною близько 399 євро.

Виробник батарейок Energizer представив свій новий захищений смартфон P30K Apex з акумулятором ємністю 30 000 мАг. Виробник стверджує, що пристрій здатний працювати до місяця без підзарядки при змішаному використанні.

Головною особливістю новинки стала саме батарея: ємність батареї P30K Apex приблизно дорівнює семи акумуляторам iPhone 17 Pro. При цьому телефон підтримує швидку зарядку 66 Вт, щоб скоротити час очікування при поповненні енергії, пише TechRadar.

Крім величезного акумулятора, пристрій оснащений 6,95-дюймовим IPS-дисплеєм з роздільною здатністю FHD+. За продуктивність відповідає процесор Dimensity 7300, який працює у зв'язці з 12 ГБ оперативної пам'яті. Телефон також підтримує мережі 5G і працює під управлінням Android 16.

Фотографічні можливості включають основний сенсор на 200 Мп, доповнений камерами на 50 Мп і 2 Мп, а для селфі передбачена фронтальна камера на 50 Мп. Також P30K Apex має клас захисту IP69K, що означає, що він повинен витримувати вплив пилу, води і високого тиску.

Очікується, що Energizer P30K Apex надійде в продаж в червні за ціною близько 399 євро. Виробник обіцяє трирічну гарантію на пристрій.

Повідомляється, що у 2026 році смартфони з батареєю 10 000 мАг і більше стануть звичним явищем. При цьому мова йде не про захищені моделі, а про пристрої в тонкому корпусі.

Дворічний експеримент розкрив, чи дійсно швидка зарядка вбиває батарею. Автори дійшли висновку, що найкращий спосіб заряджати телефон – це "як вам подобається".

