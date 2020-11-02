У суді назвали кілька ймовірних причин.

У роботі офіційного сайту Конституційного суду України (КСУ) сталися збої.

Читайте такожЗеленський звернувся до "Слуг народу" і попередив про "смерть країни" через рішення КСУ (аудіо)Про те, що сайт не працює, на своїй сторінці в Facebook повідомила представник Верховної Ради у КСУ Ольга Совгиря.

«Офіційний сайт Конституційного Суду вимкнений і не працює», - написала вона.

Як пише НВ, у КСУ назвали дві можливі причини збоїв.

«На жаль, не працює сайт. У нас є два варіанти: або це хакерська атака, або кількість запитів на сайт перевищила його можливості. Наші фахівці над цим працюють», - заявив співрозмовник видання.

Зазначається, що сайт вдавалося запустити на кілька хвилин, але він знову переставав працювати.

Скандал у КСУ: що відомо

27 жовтня Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за недостовірне декларування. Також КС визнав неконституційними положення законів про перевірку електронних декларацій чиновників та скасував повноваження НАЗК щодо перевірки декларацій та виявлення конфлікту інтересів.

Конституційний суд своїм рішенням позбавив НАЗК доступу до держреєстрів, необхідних для проведення спецперевірок декларацій кандидатів на керівні посади до органів влади. Без цієї перевірки жоден керівник державного органу не може бути офіційно призначений.

28 жовтня НАЗК закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій. Втім, 29 жовтня ввечері Кабінет Міністрів зобов'язав НАЗК відновити публічний доступ до Єдиного реєстру електронних декларацій.

Конституційний суд 28 жовтня оприлюднив текст рішення, прийнятого Великою палатою КС у складі 15 суддів.

У НАБУ заявили, що через рішення КС всі справи про недостовірне декларування закриють, а викриті у зловживаннях чиновники підуть від відповідальності.

Зеленський вніс до Верховної Ради проект закону, яким пропонує припинити повноваження всього складу Конституційного Суду. У законопроекті йдеться, зокрема, що рішення КС від 27 жовтня є «нікчемним (що не створює правових наслідків) як прийняте суддями Конституційного Суду України в умовах реального конфлікту інтересів». Зеленський пропонує припинити повноваження суддів КСУ з дня набрання чинності Законом, а суб'єктам призначення суддів пропонує невідкладно розпочати процедуру конкурсного відбору нового складу суду.

Сьогодні на засіданні фракції «Слуга народу» будуть обговорюватися різні варіанти виходу з конституційної кризи. Депутати від «Слуги народу», серед іншого, обговорюватимуть президентський проект закону про припинення повноважень суддів Конституційного Суду.

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Автор: УНІАН