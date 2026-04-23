'Треба ставити крапку в цьому питанні': Зеленський висловився про легалізацію зброї

Президент України Володимир Зеленський підтримав зміни у законодавстві, які стосуватимуться легалізації зброї в Україні. Про це він заявив у розмові з журналістами.

"Я погоджуюся і з суспільством, і з експертами, що треба ставити крапку в цьому питанні. Хоча це й не просто – це велика відповідальність. Але відповідні зміни потрібно робити виключно на законодавчому рівні. Тому я очікую від урядовців, передусім від Міністерства внутрішніх справ, спільної роботи разом із парламентарями, з їхніми колегами по відповідному комітету, і показати цю концепцію – я готовий до спільної роботи", – сказав очільник країни.

Легалізація зброї в Україні: що відомо

Раніше проти масової легалізації зброї в Україні виступив очільник Офісу президента Кирило Буданов. Він зокрема заявив, що це може не гарантувати безпеку для цивільних, а навпаки принести нові загрози.

Тим часом голова Національної поліції Іван Вигівський зазначив, що наразі офіційно зареєстрована 1 166 001 одиниця зброї у володінні українців. Загалом, за його словами, в Україні зареєстровано 812 тисяч власників зброї та спеціальних засобів.

Вас також можуть зацікавити новини: