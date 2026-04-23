Скільки зброї на руках в українців: у Нацполіції назвали цифри

Станом на 1 квітня 2026 року на території держави зареєстровано 812 тисяч власників зброї.

У володінні українців перебуває 1 166 001 одиниця зброї. Злочини зі зброї, яку роздавали на початку війни, не вчиняються. Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив голова Національної поліції Іван Вигівський.

За його словами, для недопущення вільного витоку вогнепальної зброї, проводиться велика кількість заходів - проведення оперативних закупок для перекриття каналів збуту; забезпечення діяльності блокпостів у взаємодії з військовослужбовцями ВСП та НГУ; систематичне вилучення з незаконного обігу зброї, боєприпасів та вибухівки.

"Станом на 1 квітня 2026 року на території держави зареєстровано 812 тисяч власників зброї та спеціальних засобів, у володінні яких перебуває 1 166 001 одиниця вогнепальної зброї та спеціальних засобів", - сказав Вигівський.

Відео дня

Водночас, він додав, що злочини зі зброї, яку роздавали на початку війни, не реєструвалися.

"Давайте візьмемо ситуацію в перші дні війни, коли громадянам для самозахисту роздавали зброю, у тому числі Національна поліція. Я можу на сьогоднішній день чітко сказати, що злочини із неї не вчиняються. Тобто люди дійсно цю зброю тримають для відсічі", - розповів голова Нацполіції.

Володіння зброєю

Як повідомляв УНІАН, 18 квітня чоловік відкрив вогонь по перехожих у Голосіївському районі Києва. Потім він зайшов до супермаркету, де взяв людей у заручники.

Після цього у суспільстві активізувалось питання щодо права володіти зброєю, щоб захистити себе. Військовий експерт Іван Тимочко заявив, що він підтримує ідею дозволу на короткоствольну зброю, наголосивши, що це не змінить базової готовності людей до захисту.

Окрім того, Тимочко підкреслив, що важливим фактором є також психологічний ефект: наявність зброї у суспільстві може змусити потенційного нападника кілька разів подумати перед діями.

Водночас він акцентував, що разом із правом на зброю мають бути чітко прописані й правила її використання.

