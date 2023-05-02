У новонародженого виявили небезпечну для життя патологію дихальних шляхів.

У Львові прооперували тримісячного хлопчика Максима, який народився зі зрощенням носових отворів, через що не міг самостійно дихати та їсти.

Про це повідомляє Перше медичне об'єднання Львова.

"Хлопчик народився із рідкісною патологією – не міг дихати та їсти. Малюка зі зрощенням носових отворів прооперували львівські отоларингологи лікарні Святого Миколая", - інформують в медоб'єднанні.

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Як розповіли медики, про аномалію внутрішньоутробного розвитку до народження відомо не було, вагітність протікала добре. Тому те, що дитина не могла самостійно дихати, шокувало. Її одразу перемістили до реанімації, де підключили до апаратів, та виявили повну кісткову атрезію хоан – небезпечну для життя патологію дихальних шляхів.

"Атрезія хоан – це зрощення носових отворів. Хоани – це внутрішні ніздрі. Така вроджена аномалія зустрічається в одного з семи тисяч новонароджених. При частковому зрощенні дитина страждає від недоотримання кисню та має високий ризик розвитку пневмонії та навіть смерті. У випадку ж Максима – мова йде про повне перекриття носових отворів. Єдиний шанс зберегти життя дитини – виправити ваду хірургічно", - пояснили лікарі.

Хлопчика прооперували. Хірурги зробили в носі малюка отвори та зафіксували їх спеціальними трубками, аби дихальні шляхи знову не заросли. У лікарні під наглядом неонатологів Максим провів місяць. Увесь цей час хлопчик харчувався за допомоги зонду.

Наразі тримісячний Максим дихає і їсть самостійно, добре набирає вагу. Щотижня малюка привозять до лікарні для розширення носових отворів та проведення профілактичної чистки.

"Це обов’язкова процедура – щоб внутрішні ніздрі знову не закрилися. Її проводитимуть поки хлопчикові не виповниться шість місяців", - зазначили в медоб’єднанні.

Унікальні операції, проведені в Україні

Нещодавно львівські медики прооперували 15-річного Максима з Тернополя, у якого 8 років були епілептичні напади через пухлину, що росла й тиснула на мозок. У підлітка погіршувалася пам'ять, йому важко стало говорити і загрожував параліч. Операцію проводили з пробудженням, щоб лікарі могли спілкуватися з пацієнтом та розуміти, чи не пошкодили ділянки мозку, які відповідають за рухи та мову. Пухлину видалили, і вона виявилася доброякісною.

Також унікальну операцію провели ветерану російсько-української війни, 56-річному капітану Збройних сил України Ігору Крупнову. Пацієнтові вперше в Україні імплантували протез прямо в кістку.