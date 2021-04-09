Третина українців не підтримує запровадження жорсткого карантину.

Близько двох третин українських громадян підтримують запровадження жорсткого карантину, але не закриття міського і міжміського транспорту.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг».

Зокрема, майже дві третини - 65% - опитаних підтримують запровадження «жорсткого карантину» (локдауну), 33% – не підтримують. Ще 3% не змогли відповісти. З початку березня підтримка карантину зросла з 56% до 65%, останніх відносно більше серед жителів центру країни, старшого населення, тих, хто боїться захворіти.

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Також 77% підтримують закриття ресторанів та кафе в рамках «жорсткого карантину», 63% – закриття шкіл, 59% – дитсадків. Натомість закриття міського та міжміського транспорту не підтримують понад дві третини громадян - майже 70%. За останній місяць зріс рівень підтримки закриття закладів харчування, освітніх установ та транспорту.

При цьому 55% заявили, що будуть більше дотримуватися правил «жорсткого карантину», аніж весною минулого року. 17% – сказали, що робитимуть це менше, 26% – так само.

Більш ніж половина, 52%, опитаних, побоюються, що можуть захворіти на коронавірусну хворобу, 47% – не мають таких побоювань. Про здоров’я своїх близьких та рідних хвилюються 83% респондентів, не хвилюються – 17%.

Соціологи наголошують, що за останні місяці в українців рівень тривожності про стан свого здоров’я в умовах пандемії динамічно зростає. Найвищі показники хвилювання фіксують у старшій віковій групі та серед жінок.

Як проводилося опитування

Соціологічна група «Рейтинг» провела опитування 6-7 квітня в усіх областях України, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. 2,5 тис. респондентів було опитано метод CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Похибка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 не більше 2,0%.

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Автор: Віталій Саєнко