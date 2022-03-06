У заяві МАГАТЕ сказано, що генеральний директор агентства Рафаель Гроссі "надзвичайно стурбований" останніми подіями на АЕС.

Україна повідомила Міжнародному агентству з атомної енергії (МАГАТЕ), що управління Запорізькою атомною станцією здійснюється за наказом командувача російськими військами, що контролює АЕС.

Як повідомляє Радіо Свобода, у заяві МАГАТЕ сказано, що генеральний директор агентства Рафаель Гроссі "надзвичайно стурбований" останніми подіями на АЕС.

Відповідно до інструкцій МАГАТЕ з безпеки, експлуатаційний персонал "повинен бути в змозі виконувати свої обов’язки і мати здатність ухвалювати рішення без зайвого тиску".

Гроссі сказав, що ситуація, про яку повідомила Україна, "суперечить" цій настанові, яка є однією з "семи необхідних основ ядерної безпеки".

Як йдеться в повідомленні, український ядерний регулятор повідомив МАГАТЕ, що у нього виникають проблеми зі спілкуванням із персоналом, який управляє ЗАЕС, що порушує ще одне правило.

Російські війська на місці вимкнули деякі мобільні мережі й інтернет, "щоб достовірну інформацію не можна було отримати через звичайні канали зв’язку", – йдеться у заяві МАГАТЕ. Там додали, що мобільний зв’язок все ще був доступний, але поганої якості.

"Я надзвичайно стурбований цими подіями, про які мені повідомили сьогодні", – сказав Гроссі.

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого окупаційні війська захопили Чорнобильську АЕС та Зону відчуження.

У зв'язку з цим Україна попросила МАГАТЕ звернутися до НАТО з проханням закрити небо над її ядерними об'єктами та активізувати дії для недопущення актів ядерного тероризму.

4 березня російські загарбники захопили Запорізьку АЕС.

Того ж дня у МАГАТЕ заявили, що терміново проведуть перевірку атомних електростанцій в Україні.