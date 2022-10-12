На її думку, вигнати окупантів з ЗАЕС зможуть лише ЗСУ.

МАГАТЕ займатиме нейтральну позицію щодо ситуації навколо Запорізької АЕС та не буде підтримувати жодну із сторін.

Про це заявила експерт з питань атомної енергетики Ольга Кошарна телеканалу "Еспресо".

"Генеральний директор МАГАТЕ Гроссі перед зустріччю з Путіним, зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським. Гроссі є керівником великої міжнародної організації. Тому за протоколом його зустріч з Путіним цілком нормальна річ. Звісно, що є закрита частина їх розмови. Проте я переконана, що Гроссі не буде підтримувати жодну зі сторін, а займатиме нейтральну позицію", - пояснила вона.

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На думку Кошарної, деокупувати ЗАЕС дипломатичний шляхом не вийде - це зможуть зробити лише Збройні сили України.

"Далі я думаю, що Гроссі поїде до Гутерреша і подальші дії щодо створення безпечної зони навколо ЗАЕС потрібно узгоджувати на рівні Ради безпеки ООН. Гроссі намагався працювати з Радою безпеки під час засідання Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку. Проте, на мою думку, результат щодо ЗАЕС буде тільки тоді, коли деокупацією займуться Збройні сили України", - підсумувала експерт.

Ситуація на ЗАЕС

Запорізька АЕС з 4 березня перебуває під контролем російських окупантів. Також захоплене місто-супутник АЕС - Енергодар.

З початку війни ЗАЕС постійно обстрілюють, через що станція регулярно знеструмлюється.

6 серпня з'явилася інформація про те, що російські окупанти могли замінувати ЗАЕС, один з енергоблоків Запорізької АЕС був відключений від енергосистеми.

23 вересня в МАГАТЕ заявили про розширення присутності місії на ЗАЕС.

30 вересня 2022 року російські військові затримали генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова і вивезли його в невідомому напрямку.

5 жовтня Путін видав "указ" про привласнення окупованої Запорізької АЕС.

11 жовтня 2022 року стало відомо про те, що окупанти змушують співробітників ЗАЕС підписувати контракти з "Росатомом".

11 жовтня окупанти викрали топ-менеджера ЗАЕС.

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