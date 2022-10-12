МАГАТЕ займатиме нейтральну позицію щодо ситуації навколо Запорізької АЕС та не буде підтримувати жодну із сторін.
Про це заявила експерт з питань атомної енергетики Ольга Кошарна телеканалу "Еспресо".
"Генеральний директор МАГАТЕ Гроссі перед зустріччю з Путіним, зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським. Гроссі є керівником великої міжнародної організації. Тому за протоколом його зустріч з Путіним цілком нормальна річ. Звісно, що є закрита частина їх розмови. Проте я переконана, що Гроссі не буде підтримувати жодну зі сторін, а займатиме нейтральну позицію", - пояснила вона.
На думку Кошарної, деокупувати ЗАЕС дипломатичний шляхом не вийде - це зможуть зробити лише Збройні сили України.
"Далі я думаю, що Гроссі поїде до Гутерреша і подальші дії щодо створення безпечної зони навколо ЗАЕС потрібно узгоджувати на рівні Ради безпеки ООН. Гроссі намагався працювати з Радою безпеки під час засідання Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку. Проте, на мою думку, результат щодо ЗАЕС буде тільки тоді, коли деокупацією займуться Збройні сили України", - підсумувала експерт.
Ситуація на ЗАЕС
Запорізька АЕС з 4 березня перебуває під контролем російських окупантів. Також захоплене місто-супутник АЕС - Енергодар.
З початку війни ЗАЕС постійно обстрілюють, через що станція регулярно знеструмлюється.
6 серпня з'явилася інформація про те, що російські окупанти могли замінувати ЗАЕС, один з енергоблоків Запорізької АЕС був відключений від енергосистеми.
23 вересня в МАГАТЕ заявили про розширення присутності місії на ЗАЕС.
30 вересня 2022 року російські військові затримали генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова і вивезли його в невідомому напрямку.
5 жовтня Путін видав "указ" про привласнення окупованої Запорізької АЕС.
11 жовтня 2022 року стало відомо про те, що окупанти змушують співробітників ЗАЕС підписувати контракти з "Росатомом".
11 жовтня окупанти викрали топ-менеджера ЗАЕС.