На думку автора документа, не зрозуміло на якій підставі саме аспіранти, які навчаються на контрактній основі, підлягають мобілізації.

На сайті президента України з'явилася петиція щодо недопущення мобілізації аспірантів. Автором (ініціатором) документу є Едуард Колосок.

Він нагадує, що Кабінет Міністрів України вніс до Верховної Ради законопроект №10449, за яким аспіранти, які вчаться на умовах контракту, підлягатимуть призову під час мобілізації. При цьому згідно зі ст. 53 Конституції України кожен має право на освіту.

"Проте, не зрозуміло на якій підставі саме аспіранти, які навчаються на контрактній основі, підлягають мобілізації. У людей, у котрих вже майже готова дисертація, вже стільки роботи проведено, грошей витрачено (на оплату контракту) вони такі ж люди як і ті, що навчаються на бюджеті. Всі інші категорії залишилися без змін, лише затронули аспірантів", - підкреслив автор петиції.

За його словами, необхідно змінити норму, щоб люди які вже навчаються, мали змогу "закінчити навчання та отримати ступінь доктора філософії/доктора мистецтв".

Мобілізація в Україні - останні новини

У Центрі стратегічних комунікацій спростували черговий російський фейк щодо мобілізації жінок. Там зазначили, що жінки з медичною або фармацевтичною освітою мають стати на облік, однак це не означає мобілізацію. Вона, як і раніше, для українських жінок є лише добровільною.

Також УНІАН повідомляв, що у Раді розповіли, у скільки обійдеться Україні мобілізація 500 тисяч осіб.

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