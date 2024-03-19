В'ятрович наголосив, що врахування цієї поправки не дозволить зруйнувати масовий військовий рекрутинг, який тільки-но почав набирати обертів.

Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав правку до законопроекту про мобілізацію про захист рекрутів для служби у конкретному підрозділі, а не "де завгодно". Про це повідомив народний депутат з фракції "Європейська солідарність" Володимир В'ятрович у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, профільний комітет підтримав поправку №1197 до закону про мобілізацію, яку він вніс разом з народною депутаткою з фракції "Голос" Соломією Бобровською та іншими колегами.

В'ятрович наголосив, що врахування цієї поправки не дозволить зруйнувати масовий військовий рекрутинг, який тільки-но почав набирати обертів.

Відео дня

"Поправка гарантує, що якщо людина самостійно прибула в ТЦК з відношенням від військової частини, яка хоче саме цього фахівця взяти на конкретну посаду, людину відправлять саме до цієї частини, а не куди завгодно", - відзначив В'ятрович.

Він додав, що відбулось бурхливе обговорення на засіданні комітету.

"Особливо вразила позиція представників Міноборони й Генерального штабу, які наполягали на праві посилати людей саме куди завгодно, а рекрутинг обмежити мізерною кількістю підрозділів, визначених як пріоритетні", - відзначив депутат.

Він переконаний, що чим більше вакансій у війську буде заповнено за допомогою рекрутингу, тим менше вакансій залишиться заповнити через мобілізацію.

"Причому якість поповнення через рекрутинг незрівнянно вища – адже і частина відбирає саме тих фахівців, які їй потрібні, і мотивація рекрутів зовсім інша – вони ідуть на конкретну посаду в конкретну частину, де можуть якнайкраще реалізувати свої здібності", - вважає В'ятрович.

На його переконання, рекрутинг нарешті створить здорову конкуренцію між підрозділами.

"Бо якщо до одних частин (у тому числі й фронтових) стоїть черга бажаючих, а до інших ніхто не йде, це очевидно пов’язано з різною якістю командирів, різним ставленням до людей у різних частинах. І повсюдне запровадження рекрутингу, захищеного законодавчими гарантіями, змусить гірші частини підтягуватися до кращих", - повідомив депутат.

Законопроект про мобілізацію - деталі

Законопроект про мобілізацію зараз у центрі уваги - у Верховній Раді профільний комітет розглядає правки до документа, вже пройдено близько 700.

Роботу над проектом закону гальмує те, що деякі з народних обранців приходять на засідання комітету й намагаються "протягти" у документ "абсолютно популістичні правки", розповів заступник очільника парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.

Вас також можуть зацікавити новини: