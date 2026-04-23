У ТЦК розповіли, як бійцям уникнути в'язниці після СЗЧ: покроковий алгоритм дій

Військовослужбовці, які вперше самовільно залишили частину (СЗЧ) під час воєнного стану, отримали шанс на звільнення від кримінальної відповідальності. Про це повідомляє Львівський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) у Facebook.

Як йдеться у дописі, така можливість прямо передбачена частиною 5 статті 401 Кримінального кодексу України.

Проте, на думку фахівців, рішення про звільнення не є автоматичним – його ухвалює виключно суд за умови суворого дотримання процедури.

Згідно з роз’ясненням, щоб скористатися цією нормою, військовослужбовець має виконати чіткий перелік дій:

подати рапорт із наміром продовжити військову службу;

отримати письмову згоду командира військової частини або батальйону резерву;

звернутися до слідчого, прокурора або суду з клопотанням про повернення до служби.

За наявними даними, після виконання цих кроків усі матеріали передаються до суду. Саме орган правосуддя приймає остаточне рішення.

"Головне – діяти в межах закону та не зволікати з поверненням до виконання обов’язків військової служби", - зазначають у Львівському ТЦК.

Проблеми в ЗСУ

Раніше УНІАН писав про найбільш розповсюджені правопорушення серед військових. За словами заступника начальника Військової служби правопорядку ЗСУ Євгена Свідерського, найчастіше фіксуються випадки самовільного залишення частини (СЗЧ) та порушення правил поводження зі зброєю.

Свідерський наголошує, що такі дії мають системний негативний вплив, оскільки підривають дисципліну та ставлять під загрозу виконання бойових завдань усього підрозділу. Крім того, згадується зростання кількості скарг громадян на дії ТЦК та поточний стан мобілізаційних процесів в Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: