Чоловіку призначили три роки позбавлення волі з випробувальним терміном.

У Черкаській області батько трьох дітей був засуджений за відмову від мобілізації. Про це свідчить вирок Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області, який оприлюднено у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Чоловіка визнали винним за ст. 336 Кримінального кодексу України та засудили до трьох років позбавлення волі з випробувальним терміном у два роки.

Згідно з вироком, коли засуджений отримав повістку, у нього було двоє дітей, при цьому його дружина була вагітною третьою дитиною.

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За словами українця, він отримав повістку і пройшов медичну комісію, яка визнала його придатним до служби в армії. Через якийсь час він повинен був відбути на службу, але не зробив цього у зв'язку із вагітністю дружини.

Під час суду чоловік визнав свою провину. Він заявив, що дружині було складно самостійно доглядати за двома дітьми у положенні, і що у жовтні 2023 року в сім'ї народилася третя дитина. Також чоловік під час суду запевнив, що надалі планує служити у ЗСУ.

Мобілізація в Україні - актуальне

Як розповів керівник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо, наразі мобілізувати можуть чоловіків віком 18-60 років, які за станом здоров'я здатні служити. Він підкреслив, що, згідно з Конституцією, громадяни повинні захищати свою державу.

"Щоб бути готовим виконувати свій обов'язок, необхідно з'явитися в свої ТЦК СП (територіальні центри комплектування та соціальної підтримки) і оновити свої облікові дані", - зазначив він.

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