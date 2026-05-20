Сі сказав Путіну, що 'надзвичайно важливо' зупинити війну, але не в Україні

Путін і Сі вирішили будувати новий світовий порядок.

Під час зустрічі російського диктатора в Китаї Володимир Путін і Сі Цзіньпін вже встигли обговорити важливість закінчення війни на Близькому Сході, але проігнорували тему російської агресії проти України. Про це пише Euronews.

"Поточна міжнародна ситуація складна і нестабільна, одностороння гегемонія набирає обертів", – заявив китайський уряд, вітаючи Путіна в Пекіні.

У відповідь російський диктатор підкреслив важливість відносин Росії та Китаю в "нинішній напруженій ситуації".

Два диктатори також запевнили один одного, що їхні країни разом мають сприяти формуванню "більш справедливого світового порядку", і поскаржилися на "безконтрольний розгул односторонньої гегемонії" у світі.

Під час зустрічі Сі, зокрема, заявив про необхідність зупинити бойові дії на Близькому Сході. Разом з тим він висловив переконання, що зараз ситуація там уже переходить від війни до миру.

"Мій чотирипунктний план щодо підтримки та зміцнення миру і стабільності на Близькому Сході спрямований на подальше формування міжнародного консенсусу та сприяння зниженню напруженості, деескалації конфлікту і просуванню мирного врегулювання", – заявив Сі Цзіньпін.

Як зазначає Euronews, йдеться про мирний план, який Китай представив ще у квітні. Він, зокрема, передбачає "мирне співіснування, повагу до національного суверенітету, дотримання міжнародного права та узгоджений підхід до розвитку та безпеки".

При цьому під час візиту Путіна до Китаю (який тільки розпочався сьогодні) тема війни в Україні поки що не порушувалася взагалі. Жодних заяв про важливість миру в Україні, повагу до її суверенітету та дотримання міжнародного права два диктатори не робили.

Росія та Китай

Як писав УНІАН, за даними європейських розвідок, китайські військові наприкінці 2025 року таємно підготували близько 200 російських військовослужбовців, частина з яких після навчання взяла участь у війні проти України. Тренування проходили на території Китаю і переважно стосувалися використання безпілотників, радіоелектронної боротьби, армійської авіації та дій мотопіхоти.

Тим часом, за даними західних ЗМІ, під час візиту Трампа до Китаю Сі нібито сказав американському президенту, що Путін скоро пошкодує про вторгнення в Україну. У Китаї та США спростували цю інформацію.

