Командир батальйону ударних БПЛА "Ахіллес" 92 окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка вважає, що всі повнолітні громадяни України мають бути військовозобов'язаними.

В інтерв'ю Укрінформу Юрій Федоренко "Ахіллес" розповів, що зіткнувся з хейтом через цю позицію, однак може пояснити її. На його думку, ухвалення такого рішення у 2014 році могло б запобігти повномасштабному вторгненню, або зменшило б втрати та посилило ефективність оборони на початку великої війни:

"Я на конкретному прикладі наводив і наведу ще раз: 95% у підрозділах... на початку повномасштабної війни, в перший день повномасштабної війни, ніколи в житті до цього не тримали вогнепальну індивідуальну зброю, типу автомата Калашникова. А такі люди вступали в бій вже 26-го, хтось 25-го, хтось 24-го ввечері прийняли бій".

Федоренко вважає, що в Україні військовозобов'язаними мають стати всі жінки та чоловіки віком від 18 років. А з 23 років їх могли б мобілізовувати та допускати до участі в бойових діях. Водночас військовий зазначив, що не говорить про сценарій, коли "вся нація почне служити водночас".

"На це не вистачить ні грошей, відповідно мають працювати критичні інфраструктури, мають працювати економіка, приватні підприємства, всі водночас служити не можуть. Ми кажемо лише про те, що кожен українець, якому дозволяє здоров’я, з вісімнадцяти років проходить загальновійськовий вишкіл, тобто розуміє, як працює військова частина, отримує необхідну військово-облікову спеціальність", - додав він.

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