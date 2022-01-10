На вихідних на Вінниччині в пожежі загинула дитина, багатодітна сім'я залишилася без будинку, а п'ятеро дітей - без одягу, їжі та документів, їх прихистили сусіди.

На Вінниччині всім селом Тараски допомагають багатодітній родині, у якої в пожежі загинув 7-літній хлопчик, а вогонь знищив геть усе майно. Через трагедію ще п'ятеро дітей залишилися без одягу, їжі та документів. Їх прихистили сусіди.

Як йдеться в сюжеті ТСН, від великого будинку, де жила багатодітна родина Барабашів залишилося лише згарище, яке досі димить та тліє. Стіни вигоріли повністю, а стеля впала.

Двох дівчаток та їх 3-річного братика на вулицю встигла вивести старша 18-річна сестра Аня. Саме вона перша почула запах диму. Батьки в цей час спали. 7-річного Андрійка знайти не змогли.

Рятувальники вогонь гасили майже чотири години, але хлопчика не знайшли, і вже сусіди організували цілу пошукову операцію. Думали, що Андрійко встиг вистрибнути з хати і десь сховався та марно.

"Обшукали все, а дитини немає, всі були в паніці і не знали, що робити і тоді чоловіки самі розгребли згарище, і за 5 хвилин знайшли тіло", - розказала родичка родини Світлана.

"Він сховався під ліжком, бідний, думав, що врятується, а він не врятувався і там він бідний помер, задушився димом", - розповіла мама загиблого малюка Світлана Барабаш.

У жінки руки вкриті суцільними пухирями, а обличчя обгоріле. Жінка каже рвалась у вогонь шукати сина та полум'я було таке, що сама загорілася.

До ранку дітей прихистили сусіди. Наступного дня всім селом почали шукати будинок, куди можна заселити родину. Одночасно селяни організували штаб допомоги, куди зносили речі та їжу.

"Люди дали, хто ліжко, хто диван, несли подушки, їжу, речі, я була здивована, люди все несли, це наші люди, сільські", - кажуть у штабі.

Порожній будинок знайшли в іншому кінці села. Нині там 3-річний Олексій та 5-річна Софія. З дітьми найстарша 21-річна Анастасія. Каже, що нині потрібно все: ліки, їжа та одяг.

"Аня не інсуліні, потрібен інсулін. Все згоріло: і гроші, і паспорти, документи", - розповідає сестра Анастасія Барабаш.

Людей згуртувало горе родини Барабашів, каже староста села Тараски Ольга Рижук. За добу зібрали 40 тисяч гривень. За ці гроші організують похорон Андрійка та шукатимуть новий будинок.

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"Хатів в селі багато пустих, варіантів багато, від 3 до 5 тисяч доларів просять за хати, стільки грошей хочемо назбирати", - каже староста.

В родині залишилися 5 дітей. Батько пенсіонер, матір не працює. Родина тримає одну корову, за рахунок якої і живуть, кажуть у селі.

Причину пожежі ані рятувальники, ані поліція поки не називають. Але вочевидь, кажуть, загорілося від розетки, або від котла, яким опалювали хату. Напередодні поліція відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі.

Мешканці Тарасків продовжують збирати допомогу постраждалій родині. В магазині навіть встановили скриньку для грошей. 40-річну Світлану Барабаш з опіками все ж повезли до лікарні. Похорони хлопчика будуть сьогодні.

Як писав УНІАН, пожежа сталася 8 січня. Вогнем було охоплено одну з кімнат житлового будинку. Загальна площа будинку – близько 80 кв.м. Полум'я знищило шиферне перекриття та внутрішнє оздоблення кімнат будинку.

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